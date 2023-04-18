滬深股市高收　日股升144點　港股跌202點｜持續更新

美國股市於周一（17日）高收，其中道指更再次迫近34000點。不過今早亞太區股市走勢個別，除卻日本股市上揚外，韓股及澳洲股市均下跌。



【15:20】

內地股市高收，上證收市報3393點，升7點，深成收市報11860點，升4點，滬深300指數，升12點，創業板指數收市報2431點，跌3點。

亞太區股市方面，日股升144點，報28658點，台股跌15869點，跌94點，韓股跌4點，跌2571點。

港股方面，恒指最新報20579點，跌202點，國指跌76點，報6980點，恒指跌66點，4187點。

【13:59】

港股午後維持逾百點跌幅，恒指最新報20634點，跌147點，國指跌49點，報7006點，科指跌51點，報4202點。

舜宇（2382）跌3.6%，九倉置業（1997）跌2.2%，龍湖（0960）跌1.8%。

【12:30】

港股疲軟，受到安踏（2020）折讓逾8%配股集資近120億元，以及2大重磅股騰訊（0700）及滙豐（0005），大市半日曾失守20600點。

恒指半日收市報20626點，跌155點，國指中午收市報7006點，跌49點，科指跌54點，報4199點，成交額約為661億元。

體育用品股下跌，安踏半日跌7.4%，報100.7元，李寧（2331）跌2.2%，特步（1368）跌0.6%。

科技股下跌，騰訊跌2.2%，報363元，阿里（9988）跌0.6%，美團（3690）跌0.7%，小米（1810）跌1.3%，京東（9618）跌1.5%，百度（9888）跌1.1%。

金融服方面，滙豐（0005）跌1.5%，渣打（2888）跌1.8%，港交所（0388）跌1.1%，友邦（1299）跌0.4%。

中資保險股逆市上揚，平保（2318）升3%，報55.7元，國壽（2628）升3.3%，財險（2328）升1%。

航運股方面，太航（2343）挫5.9%，東方海外（0316）逆市升2%。

【11:36】

恒指最新報20620點，跌161點，國指跌52點，報7003點，科指跌57點，報4196點。

舜宇（2382）跌3.3%，聯想（0992）跌3.2%，騰訊（0700）跌2.6%，長實（1113）跌2.1%，中海油（0883）及李寧（2331）均跌2%。

內險股逆市上揚，平保（2318）升2.6%，國壽（2628）升3%。

【10:38】

港股最新報20643點，跌138點，國指跌39點，報7016點，科指報4208點，報45點。

安踏（2020）跌6.9%，報101.3元，中芯（0981）跌3.2%，萬洲（0288）發盈警預告今年首季盈利減少56%，跌3.2%。

【09:29】

恒指最新報20643點，低開139點，國指低開51點，報7004點，科指低開25點，報4228點。

安踏（2020）以先舊後新方式籌逾117億元，最新報99.2元，低開8.8%。

有傳平保（2318）傾向支持滙豐（0005）小股東提出包括將股息回復至疫前水平方案，滙豐今早低開1.4%，平保則平開。

科技股方面，騰訊（0700）平開﹑阿里（9988）低開1.4%，美團（3690）低開1.7%。