國泰免費機票4.24起派2.7萬張抽獎　涉46個城市｜附參加方法

為推動旅遊業發展，機管局透過本港航空公司向世界各地旅客送出機票。國泰（0293）指，將由4月24日上午10時至4月30日晚上11時59分期間，推出逾27,314張由香港出發前往海外26個國家（共46個目的地城市）的免費單人經濟艙機票作抽獎活動。抽獎結果公佈時間為5月3日，屆時會以電子郵件方式公佈。



國泰指，所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助。但強調並不含稅費和附加費，須受細則條款限制。相關詳情可以參閱國泰網頁。

國泰免費機票抽獎國家城市

是次活動包括26個國家、共46個城市，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、日本、韓國等地。

國泰又指，是次抽獎活動中的免費機票中獎者須為國泰會員，提醒有意參加者可於參與抽獎活動前，事先準備好國泰會員帳戶。

國泰免費機票抽獎須先做會員

如成功抽中免費機票，但未成為國泰會員，須於5月9日前，使用登記抽獎活動的資料註冊成為國泰會員，並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID。若然獲得中獎通知時已是國泰會員，則須於5月9日前確保國泰會員資料中所預留已用做登錄ID的手機號碼與參與是次抽獎活動時所填寫的手機號碼一致。

國泰免費機票抽獎方法

至於參加方法方面，據國泰網站顯示，只需在國泰網站登記為會員參加抽獎，並在網站上填寫表格，包括以英文填寫旅行證件的姓名拼音、電子郵箱地址及手機號碼，並選擇目的地國家，即可點擊提交。