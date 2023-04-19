港股全日跌282點　成交不足千億元　碧桂園孖寶跌逾4%

美國聯儲局下月議息會議加息0.25厘的機會率，已達到超過8成，美國三大指數周二（18日）走勢偏軟，其中道指跌10點。亞太區股市早段走勢個別，其中日本股市跌約百點。商品市場方面，於亞洲交易時段暫時未見明顯方向。



【16:32】

內房及物管股走勢疲弱，加上科技股低收，拖累港股表現，大市曾跌逾300點。同時整體市場交投相當淡靜，全日成交額不足千億元。

恒指收市報20367點，跌282點，國指跌113點，報6889點，科指跌100點，報4102點，成交額為999億元。

內房股低收，碧桂園（2007）跌4.7%，龍湖（0960）跌1.4%，中海外（0688）跌3.3%，潤地（1109）跌1.9%，融創（1918）跌4.2%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌5.2%，世茂服務（0873）跌2.9%，融創服務（1516）跌6.7%，保利物業（6049）跌2.5%。

科技股低收，騰訊（0700）跌2.2%，阿里（9988）跌2.7%，美團（3690）升0.2%，小米（1810）跌4.3%，京東（9618）跌2.9%，百度（9888）跌2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，恒生（0011）跌0.4%，保誠（2378）升1.8%，港交所（0388）跌2.2%。

濠賭股逆市高收，銀娛（0027）升4.4%，金沙（1928）升2.3%，永利（1128）升2.2%，澳博（0880）升1.2%。

【15:10】

內地股市低收，上證收市報3370點，跌23點，深成收市報11760點，跌100點，滬深300指數收市報4124點，跌37點，創業板指數收市報2415點，跌15點。

亞太區股市方面，日股跌52點，報28606點，台股跌98點，報15770點，韓股升3點，報2575點。

港股方面，大市跌幅曾擴大至近300點，最新報20418點，跌231點，國指跌96點，報6906點，科指跌84點，報4118點。

【13:18】

恒指最新報20521點，跌128點，國指跌59點，報6943點，科指跌46點，報4155點。

恒隆地產（0101）跌2.5%，新世界（0017）跌2.4%，恒地（0012）跌1.3%，長實（1113）跌0.8%。

【12:36】

港股今早偏軟，半日跌百點，其中內房及物管股表現疲弱。同時今早交投相當淡靜，不足500億元。

恒指最新報20549點，跌100點，國指跌48點，報6954點，科指跌37點，報4164點，成交額為496億元。

內房股今早及受壓，碧桂園（2007）跌4.3%，龍湖（0960）跌1.7%，融創（1918）跌3.2%，中海外（0688）跌2.3%。

物管股亦處於弱勢，碧桂園服務（6098）跌3.8%，世茂服務（0873）跌2.4%，融創服務（1516）跌5.6%，中海物業（2669）升1.7%，華潤萬象（1209）跌2.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）跌2.3%，京東（9618）跌1.4%，百度（9888）跌1.2%。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）跌3.1%，中生製藥（1177）跌1.7%，石藥（1093）。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.4%，渣打（2888）升0.5%。

【10:44】

恒指跌幅收窄，最新報20515點，跌134點，國指跌55點，報6947點，科指跌50點，報4152點。

碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）均跌逾3%，分別跌3.4%及3.1%，吉利汽車（0175）跌3.3%。

銀娛（0027）逆市揚3.6%。

【09:59】

港股跌幅擴大，最新報20487點，跌163點，國指跌69點，報6933點，科指跌54點，報4148點。

吉利（0175）跌3.1%，恒隆（0101）跌2.7%，碧桂園（2007）跌2.6%，聯通（0762）跌2.5%，騰訊（0700）跌1.6%。

濠賭股逆市上揚，銀娛（0027）升2.7%，金沙（1928）升1.4%。

【09:25】

恒指最新報20633點，低開17點，國指最新報6998點，低開3點，科指最新報4202點，平開。

滙豐（0005）低開0.6%，渣打（2888）高開0.4%，保誠（2378）高開0.5%，友邦（1299）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）高開0.2%，小米（1810）高開0.5%。

至於周二已公布首季業績的聯通（0762），今早平開，中移動（0941）低開不足0.1%，中電信（0728）高開0.2%。

昨日抽高的香港寬頻（1310），今早高開0.2%。