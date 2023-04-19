碧桂園孖寶均跌逾3%　銀娛逆市升3.6%　港股跌134點｜持續更新

美國聯儲局下月議息會議加息0.25厘的機會率，已達到超過8成，美國三大指數周二（18日）走勢偏軟，其中道指跌10點。亞太區股市早段走勢個別，其中日本股市跌約百點。商品市場方面，於亞洲交易時段暫時未見明顯方向。



【10:44】

恒指跌幅收窄，最新報20515點，跌134點，國指跌55點，報6947點，科指跌50點，報4152點。

碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）均跌逾3%，分別跌3.4%及3.1%，吉利汽車（0175）跌3.3%。

銀娛（0027）逆市揚3.6%。

【09:59】

港股跌幅擴大，最新報20487點，跌163點，國指跌69點，報6933點，科指跌54點，報4148點。

吉利（0175）跌3.1%，恒隆（0101）跌2.7%，碧桂園（2007）跌2.6%，聯通（0762）跌2.5%，騰訊（0700）跌1.6%。

濠賭股逆市上揚，銀娛（0027）升2.7%，金沙（1928）升1.4%。

【09:25】

恒指最新報20633點，低開17點，國指最新報6998點，低開3點，科指最新報4202點，平開。

滙豐（0005）低開0.6%，渣打（2888）高開0.4%，保誠（2378）高開0.5%，友邦（1299）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）高開0.2%，小米（1810）高開0.5%。

至於周二已公布首季業績的聯通（0762），今早平開，中移動（0941）低開不足0.1%，中電信（0728）高開0.2%。

昨日抽高的香港寬頻（1310），今早高開0.2%。