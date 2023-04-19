Netflix首季新增175萬用戶遜預期　本季整頓美國共享他人賬戶行為

網上串流平台Netflix首季新增175萬用戶，低過市場預計的241萬客戶。股價在業績公布後曾一度下跌12%，最終拗腰高收，全日升0.29%。



Netflix公布，首季每股經調整盈利為2.88元（美元，下同），預期為2.86元；收入報81.6億元，預期為81.8億元。

Netflix表示，亞太地區仍然是Netflix最大的新增客戶來源地，首季新增146萬客戶，部分原因是調低了印度和其他貧窮國家的價格。

公司預期，截至6月底止次季收入為82.42億元，每股盈利為2.86元，市場預期分別為84.76億元及3.05元。

上調2023年自由現金流至35億美元

另外，Netflix將在本季度在美國整頓共享他人賬戶行為，公司預期對第三季客量及收入帶來正面效應，有信心達致2023年財政目標，還將2023年的自由現金流預測上調至35億元。

Netflix已在拉美地區測試打擊共享賬戶，首季在另外四個地區向此類用戶推出收費計劃。Netflix估算，有超過1億人使用免費的共享賬戶，分析師預計付費共享是新客戶或銷售的重要潛在來源。