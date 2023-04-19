香港百萬美元富豪數目跌至不足13萬人　排名落後新加坡

香港高淨值人士（HNWI）或擁有至少100萬美元可投資財富人士，從2012至2022年期間累跌27%至12.95萬人，排名第7。反而作為亞洲區內競爭對手的新加坡，期內HNWI數目增加40%至24.1萬人，排名第5。



據英國投資移民公司Henley & Partners及全球財富情報公司New World Wealth數據顯示，在全球50個最富裕城市排名中，紐約以34萬名高淨值人士，排名第1，從2012至2022年間增幅為40%。東京及美國灣區，高淨值人士數目分別為29.03萬人及28.5萬人，排名第2及第3。倫敦以25.8萬高淨值人士，在今次排名中排第4位。

新加坡／新加坡地標／新加坡旅遊：2023年1月27日，遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。（Reuters）

內地城市的高淨值人士數目增長迅速，其中杭州共有3.04萬名高淨值人士，於2012至2022年內增加105%，深圳增幅為98%至4.57萬人，廣州增幅為86%至2.35萬人，上海及北京分別增加72%及70%，高淨值人士數目為12.72萬人及12.82萬人。

除卻香港外，有不少城市的高淨值人士數目下降，其中俄羅斯首都莫斯科跌幅最大，達到44%至3.52萬人，另一個俄國城市聖彼得堡的高淨值人士數目跌幅為38%至6,900人，為跌幅第3大城市。南非最大城市約翰尼斯堡的高淨值人士跌幅下跌40%至1.46萬人。