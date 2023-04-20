港股再轉跌 中芯逆市升4.6% 美團揚近3%｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
美國股市走勢個別，其中道指低收，納指上揚。目前投資者預期聯儲局於下月加息0.25厘機會高達88%。亞太區股市今早未見太大方向，日韓股市早段均輕微向下。
【11:09】
港股再轉跌，恒指最新報20331點，跌36點，國指跌20點，報6868點，科指跌16點，報4085點。
中芯（0981）升4.6%，金沙（1928）升3.1%，美團（3690）升2.9%。
【09:54】
港股轉跌為升，最新報20402點，升34點，國指升15點，報6904點，科指升3點，報4105點。
美團（3690）升2.6%，報139.1元，中芯（0981）升2.1%，海底撈（6862）升1.1%。
【09:29】
恒指低開12點，報20354點，國指高開2點，報6891點，科指低開3點，報4098點。
濠賭股高開，金沙（1928）公布首季業績後高開3.3%，永利（1128）高開1.9%，銀娛（0027）高開3%。
滙豐（0005）低開0.5%，渣打（2888）平開。
科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）平開，快手（1024）低開1.7%。