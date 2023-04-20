港股升幅午後收窄至14點 海爾智家揚逾3%｜持續更新
美國股市走勢個別，其中道指低收，納指上揚。目前投資者預期聯儲局於下月加息0.25厘機會高達88%。亞太區股市今早未見太大方向，日韓股市早段均輕微向下。
【13:12】
恒指升幅午後收窄，最新報20382點，升14點，國指升7點，報6896點，科指升5點，報4107點。
海爾智家（6690）升3.1%，康師傅（0322）升2.4%，國壽（2628）升2.1%。
【12:23】
港股今早相當反覆，惟上下波幅不足200點。科技股再成為投資者焦點，其中美團（3690）升3.5%，快手（1024）則跌4.8%。
恒指中午收市報20407點，升39點，國指升15點，報6904點，科指升12點，報4114點。
除卻美團及快手外，科技股仍為投資者焦點，阿里（9988）升0.6%，報92.8元，騰訊（0700）升0.4%，小米（1810）跌0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）升0.6%，友邦（1299）跌1.5%，保誠（2378）跌0.4%，港交所（0388）升0.2%。
濠賭股攀升，金沙（1928）升3.3%，報29.7元，永升（1128）升0.7%，銀娛（0027）升0.7%。
內需及消費股方面，潤啤（0291）升0.7%，報62.95元，百威（1876）跌0.2%，海底撈（6862）跌0.1%。
【11:09】
港股再轉跌，恒指最新報20331點，跌36點，國指跌20點，報6868點，科指跌16點，報4085點。
中芯（0981）升4.6%，金沙（1928）升3.1%，美團（3690）升2.9%。
【09:54】
港股轉跌為升，最新報20402點，升34點，國指升15點，報6904點，科指升3點，報4105點。
美團（3690）升2.6%，報139.1元，中芯（0981）升2.1%，海底撈（6862）升1.1%。
【09:29】
恒指低開12點，報20354點，國指高開2點，報6891點，科指低開3點，報4098點。
濠賭股高開，金沙（1928）公布首季業績後高開3.3%，永利（1128）高開1.9%，銀娛（0027）高開3%。
滙豐（0005）低開0.5%，渣打（2888）平開。
科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）平開，快手（1024）低開1.7%。