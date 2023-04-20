越秀供股累股價瀉逾11%　內房股普遍低收　快手挫逾5%

美國股市走勢個別，其中道指低收，納指上揚。目前投資者預期聯儲局於下月加息0.25厘機會高達88%。亞太區股市今早未見太大方向，日韓股市早段均輕微向下。



【16:38】

港股反覆高收，不過市場交投仍屬低迷，全日成交略多於千億元。濠賭股為今日焦點之一，至於宣布供股集資的越秀（0123），午後復牌急瀉11.6%。

恒指收市報20396點，升29點，國指升6點，報6895點，科指跌3點，報4098點，成交額為1,015.6億元。

內房股低收，龍湖（0960）跌3.1%，收市報23.1元，融創（1918）跌2.2%，碧桂園（2007）跌3.6%，中海外（0688）跌1.9%，潤地（1109）跌1.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌0.3%，保利物業（6049）跌2.9%，融創服務（1516）跌4.4%，中海物業（2669）跌1.7%。

科技股方面，快手（1024）跌5.2%，收市報49元，美團（3690）則升3.5%，收市報140.4元，阿里（9988）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，渣打（2888）升0.9%，友邦（1299）跌1.5%，港交所（0388）跌0.5%。

濠賭股今日高收，金沙（1928）升4%，銀娛（0027）升0.6%，美高梅（2282）升0.4%。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報3367點，跌3點，深成收市報11717點，跌43點，滬深300指數收市報4113點，跌11點，創業板收市報2386點，跌29點。

亞太區股市方面，日股升32點，報28639點，台股跌98點，報15770點，韓股跌11點，報2563點。

港股方面，恒指升29點，報20396點，國指升6點，報6895點，科指跌1點，報4100點。

【13:12】

恒指升幅午後收窄，最新報20382點，升14點，國指升7點，報6896點，科指升5點，報4107點。

海爾智家（6690）升3.1%，康師傅（0322）升2.4%，國壽（2628）升2.1%。

【12:23】

港股今早相當反覆，惟上下波幅不足200點。科技股再成為投資者焦點，其中美團（3690）升3.5%，快手（1024）則跌4.8%。

恒指中午收市報20407點，升39點，國指升15點，報6904點，科指升12點，報4114點。

除卻美團及快手外，科技股仍為投資者焦點，阿里（9988）升0.6%，報92.8元，騰訊（0700）升0.4%，小米（1810）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）升0.6%，友邦（1299）跌1.5%，保誠（2378）跌0.4%，港交所（0388）升0.2%。

濠賭股攀升，金沙（1928）升3.3%，報29.7元，永升（1128）升0.7%，銀娛（0027）升0.7%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升0.7%，報62.95元，百威（1876）跌0.2%，海底撈（6862）跌0.1%。

【11:09】

港股再轉跌，恒指最新報20331點，跌36點，國指跌20點，報6868點，科指跌16點，報4085點。

中芯（0981）升4.6%，金沙（1928）升3.1%，美團（3690）升2.9%。

【09:54】

港股轉跌為升，最新報20402點，升34點，國指升15點，報6904點，科指升3點，報4105點。

美團（3690）升2.6%，報139.1元，中芯（0981）升2.1%，海底撈（6862）升1.1%。

【09:29】

恒指低開12點，報20354點，國指高開2點，報6891點，科指低開3點，報4098點。

濠賭股高開，金沙（1928）公布首季業績後高開3.3%，永利（1128）高開1.9%，銀娛（0027）高開3%。

滙豐（0005）低開0.5%，渣打（2888）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）平開，快手（1024）低開1.7%。