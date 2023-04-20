港股成交縮　後市較反覆｜許繹彬

港股在本周終於「曾」呈現突破衝穿阻力區 20400點；更在中資股的發威下，因而再「曾」升穿 20,800點，締造出近兩個月來的高位。恒指突然轉強，前景看似有所改善，絕大部份的升幅是由大型科網股（ATMXJ）突然轉跌為升所帶動，加上三桶油及久違的內銀內險股，還有滙豐（0005）及友邦（1299）等股份一起助攻所引致；儘管美股持續強勢，快要到達34000點水平，但恒指仍然我行我素，在升穿阻力區後氣勢突然銳減，並沒有承接外圍的氣焰上升；而到達20600點後，又再次出現拉鋸局面；期後在升穿20800點後，部份強勢股份無以為繼更出現回吐壓力，投資者再次在此水平對前景感到不明朗。

筆者認為，現階段港股走勢，確實沒有任何先兆的情況下看到會升定會跌；就較早前中國公布今年第一季度中國GDP增長4.5%，雖然還未及全年5%的增長目標，但已超過市場預期，反映國內復甦力度充足；正當投資者以為「得米」，港股卻反而連跌2日，所有「曾」作出的突破，又再一次成為泡影，大市再次回落，甚至跌穿20400點。

大市可謂完全沒有路數可言，因此，投資者只可留意市場的走勢，見機行事 ；建議先以20307點作支持區間，投資者若要捕捉突如其來的上升，對象始終是反彈力強的大型科技股為首選，但只可繼續以短炒為主；如果仍未能適應短炒的節奏，則可留意市場受惠股，國內五一長假將至，預期國內的報復性旅遊仍會出現，甚至推顛峰，儘管部份受惠股已有偷步炒上的情況，當中仍有滄海遺珠，論實力首都機場（0694）應可是考慮之列。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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