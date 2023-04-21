Tesla季績後遭大行唱淡　花旗及高盛削目標價　股價瀉近1成

電動車生產商Tesla首季利潤按年跌24%至25.1億元（美元‧下同），毛利率按年跌9.8個百分點至19.3%，按季亦下跌4.5個百分點。業績公布後大行紛紛發表報告削目標價，其中花旗將目標價由192元降至175元，評級為「中性」。

受到大行唱淡影響，Tesla股價於周四（20日）下瀉9.8%。



花旗指出Tesla首季利潤率反映減價行動未達到預期目標，連同最近第二季的減價行動，或會抑制市場短期情緒，又預料在第二季公司的汽車產品毛利率會繼續受壓。同時指出Tesla為求達到今年銷量目標，或需進一步降價，令利潤率更為疲弱。

高盛指出Tesla未有提及需求放緩，反而關注同業利潤率，並視為公司成本優勢。近期接連減價向競爭者施壓；並對公司今年及未來2年每股盈利預測，主要由於平均售價及汽車毛利率下降，將目標價由210元降至185元。

摩根士丹利指出Tesla業績表現，將進一步引發市場對於Tesla汽車降價是否正確戰略的爭論，表示該行繼續看好前景，投資者要對中短期的利潤率波動保持耐性，維持「增持」評級，目標價220元。