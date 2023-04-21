港股曾失2萬點關　全日挫321點　晶片股受壓中芯瀉逾9%

美國三大指數周四（20日）全面低收，其中反映科技股走勢的納指跌幅更甚於道指及標指。至於亞太區股市今早未見有太明確方向。



【16:30】

亞太區股市走勢疲弱，港股亦受到拖累，跌幅曾逾400點，2萬點大關亦告失守。尾市時跌幅收窄，並收復2萬點關。

恒指收市報20075點，跌321點，國指跌131點，報6764點，科指跌128點，報3969點，成交額為1,061億元。

晶片股今日表現疲弱，中芯（0981）跌9.2%，華虹（1347）跌2.1%，上海復旦（1385）跌1.2%。

資源股亦受壓，中鋁（2600）跌2.6%，中國宏橋（1378）跌4.9%，江西銅（0358）跌1.6%，洛鉬（3993）跌2.2%，馬鋼（0323）跌2.3%。

科技股處於弱勢，阿里（9988）跌4.1%，百度（9888）跌2.7%，騰訊（0700）跌2.2%，美團（3690）跌1.9%，小米（1810）跌3.5%。

舜宇（2382）跌2.4%，瑞聲（2018）跌1.2%，聯想（0992）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，渣打（2888）跌2.5%，港交所（0388）跌2%，友邦（1299）跌1.1%，國壽（2628）跌1.7%。

【15:20】

內地股市低收，上證收市報3301點，跌65點，深成收市報11450點，跌266點，滬深300指數收市報4032點，跌60點，創業板指數收市報2341點，跌45點。

亞太區股市方面，日股跌93點，報28564點，台股跌104點，報15602點，韓股跌2544點，跌18點。

港股方面，恒指曾失守2萬點，最新報20035點，跌361點，國指跌144點，報6750點，科指跌130點，報3967點。

【13:21】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報20138點，跌258點，國指跌101點，報6793點，科指最新報4000點，跌97點。

阿里健康（0241）跌4.4%，中國宏橋（1378）跌4.1%，碧桂園服務（6098）跌3.3%，阿里（9988）跌3.2%。

【12:46】

港股續處於弱勢，大市曾跌至接近20200點邊緣，同時交投仍屬低迷，成交額不足500億元。

恒指中午收市報20267點，跌129點，國指跌56點，報6838點，科指最新報4024點，跌74點，成交額為474億元。

科技股今早普遍下跌，阿里（9988）跌3.1%，中午收市報88.95元，騰訊（0700）跌1.4%，百度（9888）跌1.8%，小米（1810）跌2%，京東（1810）跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，報56.35元，渣打（2888）跌1.9%，港交所（0388）跌0.8%，保誠（2378）跌1.7%。

晶片股下跌，中芯（0981）跌5.7%，華虹（1347）跌2.3%，上海復旦（1385）跌1.6%。

內房股同樣低收，龍湖（0960）跌2.4%，碧桂園（2007）跌0.9%，潤地（1109）與0.7%，中海外（0688）升0.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.2%，華潤萬象（1209）升1.3%。

【10:22】

恒指最新報20367點，跌29點，國指最新報6879點，跌15點，科指跌41點，報4056點。

阿里健康（0241）跌4%，舜宇（2382）跌3%，海底撈（6862）跌2.6%。

李寧（2331）升4.5%，潤地（1109）升2.7%。

【09:29】

恒指最新報20330點，低開66點，國指低開23點，報6872點，科指低開27點，報4070點。

科技股今早回落，阿里（9988）低開2.6%，騰訊（0700）低開1.1%。

滙豐（0005）平開。

昨日已公布季績的中移動（0941）低開0.6%，中電信（0728）則高開0.5%。