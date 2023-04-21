ESG｜平保﹕去年綠色投融資規模逾2823億元人民幣

中國平安（ 2318）董事會秘書盛瑞生近日出席了富時羅素（FTSE Russell）舉辦，主題為「ESG投資在中國：一種新的投資範式？」的網上研討會，並在會上發言。

盛瑞生表示：「在中國，環境、社會及治理（ESG）的重點關注領域是教育可及性、扶貧以及氣候變化。」而中國平安基於人工智能的 ESG 評價體系則專門為反映中國獨有的ESG 特點而設，「這些議題對中國而言非常重要，因此我們不單純採購外部的數據，我們圍繞投資的方向、整體的投資策略、還有自身的投資邏輯來建立我們的 ESG 體系。」

平安於2021年推出基於人工智能的CN-ESG智能評價體系，致力推動中國的責任投資。該 ESG評價體系涵蓋逾5,000間A股上市公司及超過2,500間香港上市公司。該體系於債券市場上評估5,000多個企業債券發行人及 5.8 萬隻債券的綠色成分，以及評估近140間基金管理公司、逾1.49萬隻基金。該體系結合了國內外的ESG披露標準，其涵蓋的所有核心議題中，87%的指標與至少一個國際框架重疊，13%的指標則專為中國而設。

盛瑞生表示，隨着中國落實2030年碳達峰及2060年碳中和目標，內地的綠色金融市場展現「巨大潛力」，包括更多「有助改善環境、應對氣候變化、節約和有效利用資源的投資機遇」。

盛瑞生補充指，中國平安把握低碳轉型的相關投資和融資機遇。2022年平安綠色投融資規模超過2,823億元人民幣 。他表示，在中國實現碳中和需約100 萬億元人民幣或更多的直接投資，當中投資機遇包括新能源汽車、乃至核電站和水電站。