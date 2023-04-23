陳茂波：全球運力恢復　香港優勢重現　吸引不少招商活動

財政司司長陳茂波今（23日）發表網誌指，香港現時有著天時、地利、人和的優勢，正處發展的黃金窗口。疫情後不同環節的經濟活動正加速恢復，整體氣氛向好；而全球運力逐步恢復，香港作為區域樞紐的優勢重現，吸引了不少招商、會議展覽和展銷活動。

他指，自從落實《香港國安法》及愛國者治港原則後，香港回復社會安全和穩定，推動政策落實的效率亦有所提升。加上國家的穩步發展、中央的堅實支持，不少海內外的朋友也對香港的前景持樂觀正面的看法。

他又回顧過去一周到北京進行一連四日的訪問，連日的會面讓他更了解內地經濟和金融狀況，以及相關政策的最新發展和思路，為推動未來的工作和加強兩地合作方面，提供了重要的資訊和參考。

行程中，他感受到即使疫情阻礙了往來，內地不同單位都緊貼香港的資訊，非常關心香港的情況，希望給予香港更多的支持、提升兩地合作水平，冀能在所負責的範疇優化既有的合作機制、探討新的舉措，讓香港的獨特優勢和功能得到更好發揮，促進香港的發展，並更好貢獻國家發展。

他又提到，復通關後，內地不同省市也接連有代表團來港訪問，加強交流和招商引資，港府亦積極到訪內地和海外市場，希望把握疫後經濟恢復的勢頭和契機，全速吸引投資、促進企業落戶和招攬人才，務求加強加快經濟復蘇的動力，讓市民及企業受惠。