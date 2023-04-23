獨立投票顧問ISS建議反對滙控小股東兩提案

滙控（0005）下月5日舉行股東周年大會，獨立投票顧問Institutional Shareholder Services（ISS）發表報告，指小股東聯盟動議檢討重組及重整亞洲業務，欠理據支持，又認為滙控最新派息方案已令派息水平與同業看齊，故建議對兩項小股東提案投反對票。



ISS指，第17項決議案、即建議重組及重整亞洲業務的提議，與去年滙控的大股東平保（2318）所提建議的論據重複，而滙控董事會已就該事宜進行檢討，並已在去年8月宣布檢討結果。

ISS續指，提出分拆建議的小股東，未有就分拆後滙控失去環球網絡而蒙受的潛在收入損失、以亞洲為總部的新實體之資本要求，以及哪一間亞洲央行有能力規管有關規模的新實體等事宜，披露提案背後的詳細假設。

鑑於提案未有就其影響提供詳細相應理據，ISS認為小股東不應支持第17項決議案。

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至於第18項決議案、即要求恢復疫情前的派息政策，ISS同樣認為應投下反對票，因該提案所提出以美元為單位的最低派息水平，並非慣常做法，亦欠缺細節詳情，也會過度限制公司的靈活性。

ISS提到，滙控與其他以英國為總部的銀行一樣，應英倫銀行要求暫停派發股息，但滙控近期已宣布其派息政策將一如以往，即派息比率會與同業一致，甚至更高。