港股維持逾百點跌幅 李寧及舜宇均跌逾3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國三大指數上周五（21日）高收，惟升幅輕微。亞太區股市今日（24日）早段走勢個別，其中日本股市上揚，澳洲及韓國股市均向下。商品市場方面，油價於亞洲交易時段偏軟，期金則向上。
【11:39】
恒指維持逾百點跌幅，最新報19960點，跌114點，國指最新報6743點，跌20點，科指升9點，報3979點。
李寧（2331）跌3.4%，報57.05元，舜宇（2382）跌3.2%，金沙（1928）跌2.9%。
【10:48】
港股再次失守2萬點關，恒指最新報19937點，跌137點，國指跌31點，報6732點，科指跌8點，報3961點。
舜宇（2382）跌2.5%，中芯（0981）跌2.2%，李寧（23311）跌2.1%，金沙（1928）跌2%。
【09:29】
恒指最新報20049點，低開25點，國指最新報6762點，低開1點，科指最新報3972點，高開1點。
阿里（9988）最新報87.45元，低開0.6%，騰訊（0700）最新報347.2元，低開0.6%，美團（3690）最新報137.7元，平開，小米（1810）最新報11.54元，平開。
金融股方面，滙豐（0005）最新報55.95元，平開，友邦（1299）最新報82.1元，低開0.8%，港交所（0388）最新報333.2元，高開0.5%。
內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1%。