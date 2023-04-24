滙豐予恒指目標價22490點　籲留意4投資者　薦10股｜附名單

滙豐研究發表報告，看好本港上市公司盈利增長，認為內地所有出台政策對經濟有刺激作用；予今年恒指目標22490點，國指目標為8170點。同時提出四大投資主題，及推薦10隻股份。



滙豐研究認為今年3月推出特專科技公司上市制度，有利港股轉型，吸引更多新經濟股上市，並有機會重現2018至2021年上市熱潮，同時人民幣櫃台有助增強港股深度及吸引力。

看好人工智能發展

該行預期未來數月將有四大投資主題﹕一是利率見頂，利好中國離岸市場，因有不少企業導環球債息走勢較敏感，認為利好非必需消費品﹑醫療﹑科技及房地產。第二個主題是未被留意的高增長落後者，即盈利有提升但股價未如理想的股份，包括美團（3690）﹑申洲（2313）及吉利（0175）等。

第三個投資者主題為人工智能（AI）發展，看好能從AI發展中利好服務及雲 服務的企業，如騰訊（0700）﹑商湯（0020）﹑阿里（9988）及百度（9888）。第四個投資主題為國企改革，預料國企能促進經濟復蘇，並繼續其長期使命及推動中國現代化，看好潤地（1109）﹑工行（1398）﹑建行（0939）及中移動（0941）。