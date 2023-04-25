騰訊曾低1個月新低　多隻醫藥股下瀉　累港股全日跌342點

美國股市於周一（24日）走勢個別，其中道指高收，納指則下跌。今早亞太區股市表現各異，其中日股升逾百點，澳洲股市及韓國股市則向下。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段上揚。



【16:57】

港股低收，曾跌逾400點，全日成交額逾千億元。

恒指收市報19617點，跌342點，國指跌131點，報6601點，科指跌137點，報3824點，成交額為1,067億元。

醫藥股相當疲弱，藥明生物（2269）跌7.1%，收市報46.3元，石藥（1093）跌5.6%，報7.72元，中生製藥（1177）跌4.8%，金斯瑞（1548）跌8.8%。

濠賭股亦低收，銀娛（0027）跌3.3%，金沙（1928）跌4.5%，永利（1128）跌3.1%，澳博（0880）跌1.8%。

科技肢方面，阿里（9988）跌3.2%，騰訊（0700）曾見1個月新低，收市報338.4元，跌1.9%，美團（3690）跌4.4%，小米（1810）跌3.9%，京東（9618）跌4.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，報55.5元，港交所（0388）跌1.5%，友邦（1299）升0.4%。

【15:09】

內地股市低收，上證收市報3264點，跌10點，深成收市報11149點，跌168點，滬深300指數收市報3962點，跌19點，創業板指數收市報2259點，跌42點。

亞太區股市走勢疲弱，日股升26點，報28620點，台股跌256點，報15370點，韓股跌34點，報2489點。

港股方面，恒指最新報19609點，跌350點，國指跌134點，報6598點，科指跌142點，報3818點。

【14:51】

恒指最新報19621點，跌338點，國指報6600點，跌132點，科指跌144點，報3816點。

舜宇（2382）跌5.8%，信義光能（0968）跌5.5%，百度（9888）跌4.3%。

【13:34】

港股跌勢午後進一步擴大至近400點，恒指最新報19572點，跌387點，國指最新報6582點，跌151點，科指最新報3801點，跌159點。

藥明生物（2269）跌7.1%，石藥（1093）跌5.4%。

美團（3690）跌5.1%。

信義光能（0968）跌4.7%。

【12:41】

港股今早受壓，半日跌逾300點，其中醫藥股更成為投資者沽貨對象。

恒指半日跌324點，報19635點，國指最新報6606點，跌127點，科指跌137點，報3824點，成交額為524億元。

醫藥股下跌，藥明生物（2269）瀉6.3%，半日報46.7元，藥明康德（2359）跌8.5%，康希諾（6185）挫7.9%，康方生物（9926）跌3.3%，中生製藥（1177）跌4.3%。

手機設備股亦成為投資者沽貨對象，舜宇（2382）跌4.9%，報81.05元，瑞聲（2018）跌2.5%，報16.18元，高偉電子（1415）跌5.7%，鴻騰（6088）跌4.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.3%，中午收市報84.05元，騰訊（0700）曾見1個月低位，中午收市報337.4元，跌2.2%，美團（3690）跌4.8%，小米（1810）跌3.3%，京東（9618）跌4.3%。

金融股方面，滙豐（0005）中午收市報55.7元，跌0.4%，港交所（0388）曾見1個月新低，中午收市報325.2元，跌1.5%，友邦（1299）逆市升0.2%。

【11:26】

港股一度跌逾300點，恒指最新報19690點，跌269點，國指跌104點，報6628點，科指最新報3843點，跌117點。

藥明生物（2269）跌6.8%，石藥（1093）跌5.3%，舜宇（2382）跌4.9%，美團（3690）跌4.7%，阿里健康（0241）跌4.3%，京東（9618）跌4%，中生製藥（1177）跌3.6%，翰森製藥（3692）跌3.5%。

【10:24】

港股跌勢擴大，曾一度失守19700點，恒指最新報19737點，跌221點，國指跌90點，報6642點，科指跌101點，報3859點。

藥明生物（2269）跌5.2%，舜宇（2382）跌4.6%，石藥（1093）跌4.3%，阿里健康（0241）跌3.8%。

【09:29】

恒指低開56點，報19903點，國指最新報6709點，低開23點，科指低開22點，報3939點。

阿里（9988）低開1.4%，美團（3690）低開0.7%，騰訊（0700）低開1%，小米（1810）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%，友邦（1299）平開，明日公布首季業績的港交所（0388），高開0.2%。

汽車股上揚，比亞迪（1211）高開0.3%。