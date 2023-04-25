45%受訪餐廳首季盈利錄增長　7成受訪餐廳對第2季行業前景具信心

本港餐飲行業於今年首季業績有改善。據戶戶送公布的「餐廳信心指數」調查結果，顯示進一步防寬疫情限制措施及與內地通關後，64%受訪餐廳表示堂食收入增加，亦有45%受訪餐廳指出季內盈利錄得增長。同時亦有70%受訪餐廳表示，對本季餐飲業前景有信心。



是次調查於4月1日至13日進行。餐飲業界對於整體業績滿意度提升，由去年第4季的6.1分提升至上季的6.5%。除卻堂食收入增加外，亦有59%受訪餐廳指出，外賣收入錄得增長或不變。

整體經營環境有改善。45%受訪餐廳表示，上季盈利錄得增長，表示持平的餐廳佔23%；66%受訪餐廳對今年第2季本港經濟環境具有信心，而上次調查顯示，對今年首季經濟環境具有信心的餐廳比率為46%。

香港對外解除出入境限制後，外出旅行及入境旅遊的人數均有增長。49%受訪餐廳指出，受惠於內地及海外客戶訪港數目增加，總收入增長40%，可是亦有36%訪餐廳指出，首季生意受到本地消費者外遊影響而下跌。

70%受訪餐廳上季曾加員工薪酬

本港不同行業均面臨招聘及挽留人手問題。95%受訪餐廳指出在招聘人手上遇上困難，72%表示在上季面臨人手不足，76%表示正在進行招聘，70%受訪餐廳指出曾於上季提高員工薪金。至於加薪幅度，68%表示加幅為5%或以下，27%表示加幅介乎5至10%。

雖然目前本港社會逐步恢復正常，但是89%受訪餐廳指出外賣服務仍然重要，甚至變得更為重要。70%受訪餐廳指出對今年第2季餐飲業前景有信心。93%受訪餐廳預期新一期消費券對總收入帶來一定幫助，更有28%餐廳指出擬於第2季進行業務擴張。