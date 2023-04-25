本港3月進出口跌幅放緩　惟遜預期　政府料出口表現仍受壓

政府統計處今日（25日）公布，3月本港整體出口和進口貨值，按年分別跌1.5%和0.6%，均差過預期的增長0.1%及增2.5%。出口連跌11個月，進口連跌9個月，但跌幅均放緩。



繼2023年2月份錄得8.8%的按年跌幅後，2023年3月份商品整體出口貨值為3,672億元，較2022年同月下跌1.5%。同時，繼2023年2月份錄得4.1%的按年跌幅後，2023年3月份商品進口貨值為4,078億元，較2022年同月下跌0.6%。2023年3月份錄得有形貿易逆差406億元，相等於商品進口貨值的10.0%。

2023年首季的商品整體出口貨值按年下跌17.7%。同時，商品進口貨值下跌12.7%。2023年首季有形貿易逆差1,116億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

政府發言人表示，2023年3月商品出口貨值按年跌幅放緩。展望未來，發達經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復蘇加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

按國家／地區分析

3月份，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌12.7%）、中國內地（內地）（跌9.8%）、新加坡（跌4.3%）和馬來西亞（跌3.3%）。另一方面，輸往泰國（升17.0%）、韓國（升14.8%）和台灣（升6.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升15.0%）和美國（升13.8%）。同時，輸往德國（跌6.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌36.2%）、新加坡（跌25.6%）、馬來西亞（跌18.3%）和台灣（跌17.2%）。同時，來自內地（升16.9%）的進口貨值則錄得升幅。

今年第一季與2022年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌29.1%）、新加坡（跌25.1%）、內地（跌23.8%）和台灣（跌19.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌39.9%）、新加坡（跌27.5%）、台灣（跌21.4%）、越南（跌17.3%）、日本（跌16.5%）、馬來西亞（跌13.0%）和內地（跌10.0%）。