滬深股市走勢個別 日股跌200點 港股升150點｜持續更新
負面消息困擾美國股市，拖累三大指數低收，道指挫344點，反映科技股走勢的納指更跌近2%。今日（26日）亞太股市早段偏軟，其中日股跌逾百點。
【15:52】
內地股市走勢個別，上證收市報3264點，跌不足1點，深成指數收市報11185點，升36點，滬深300指數收市報3959點，跌3點，創業板指數收市報2294點，升34點。
亞太區股市方面，日股跌203點，收市報28416點，台股收市報15374點，升3點，韓股收市報2484點，跌4點。
港股方面，恒指收市報19768點，升150點，國指升56點，報6657點，科指升52點，報3876點。
【13:39】
港股升幅在午後擴大，恒指最新報19819點，升201點，國指升80點，報6682點，科指升71點，報3895點。
京東（9618）升3.7%，潤啤（0291）升3.4%，比亞迪（1211）升2.9%，新世界（0017）升2.4%，騰訊（0700）升2.2%。
【12:12】
港股暫時擺脫近日弱勢，半日升逾百點，其中信義光能（0968）升6.1%，為表現最佳藍籌。
恒指中午最新報19733點，升116點，國指升45點，報6647點，科指升51點，報3875點，成交額為524.8億元。
科技股今早走勢個別，京東（9618）升3.6%，報137.5元，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）升1.8%，美團（3690）升2.1%，小米（1810）升1.5%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，渣打（2888）跌不足0.1%，友邦（1299）升1.6%，保誠（2378）跌0.4%。
汽車股上揚，比亞迪（1211）升2.4%，吉利（0175）升2.3%，長汽（2333）升2.5%，理想汽車（2015）升2.6%。
消費股方面，百威（1876）升2%，報22.75元，潤啤（0291）升2.5%，海底撈（6862）升2.2%。
【11:46】
恒指轉升，最新報19736點，升119點，國指最新報6649點，升47點，科指升52點，報3876點。
信義光能（0968）升5.9%，報8.45元，申洲（2313）升3.8%，京東（9618）升3.7%，潤啤（0291）升3.5%，吉利（0175）升3%。
【09:27】
恒指最新報19520點，低開96點，國指低開32點，報6568點，科指跌26點，報3797點。
阿里（9988）低開3%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開0.6%，小米（1810）低開0.7%，京東（9618）則平開。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）平開，至於今日會公布首季業績的港交所（0388）低開0.3%。
萬洲（0288）平開。