友邦首季新業務價值按年升28%　年化保費增34%至20億美元

友邦（1299）公布截至今年3月底止首季業績，新業務價值為10.46億元（美元‧下同），按年增加28%，新業務價值利潤率為52.3%，按年跌2.3個百分點。



公司又指出，期內年化新保費為19.98億元，按年增加34%。

公司表示季內所有報告分部新業務價值均錄得按年增長，其中內地業務增長達雙位數，香港業務亦錄得雙位數增長，東盟地區同樣錄得雙位數增長。

公司指出季內取得卓越業績表現，新業務價值增幅為28%，隨著亞洲經濟在疫後復蘇，展現強勁動力。同時把握客戶對壽險及健康險需求。

為所有持份者締造長遠價值

友邦保險雄厚的競爭優勢和地域多元化，加上亞洲壽險及健康保險的結構性增長動力強勁，友邦保險業務的長遠前景非常出色。社會大眾收入增加、私人保險滲透率偏低，以及社會福利覆蓋有限，繼續帶動公司各個市場對友邦保險產品的需求。

公司表示，亞洲經濟的基本因素仍然強勁，中國內地經濟增長在解除防疫限制措施後將有所提升，預計可帶來進一步的支持。友邦有信心透過持續執行公司的策略性優先任務，友邦保險將能把握亞洲壽險及健康保險市場龐大的長期機遇，為所有持份者締造長遠、可持續的價值。