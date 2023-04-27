內險股獲追捧　平保飆近6%　港股倒升20點｜持續更新

美國股市續下跌，其中道指跌228點，險守33300點，不過納指在微軟及Alphabet等科技企業帶動下而高收。亞太區股市早段偏軟，日股跌141點，韓股亦回落。



【10:35】

港股轉跌為升，恒指最新報19777點，升20點，國指跌14點，報6640點，科指跌26點，報3846點。

平保（2318）升5.7%，國壽（2628）升3.1%，友邦（1299）升2.3%，中芯（0981）升1.9%。

梅斯健康（2415）今日掛牌，最新報9.3元，較招股價9.1元高出2.2%。至於同樣於今日掛牌的珍酒李渡（6979），最新報9.14元，較招股價10.82元低15.5%。

【09:29】

恒指最新報19736點，低開20點，國指最新報6625點，跌29點，科指最新報3850點，低開21點。

阿里（9988）低開1.8%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.6%，小米（1810）跌0.4%。

招行（3968）低開2.9%，友邦（1299）高開2.6%，滙豐（0005）高開1.1%，港交所（0388）低開0.5%，平保（2318）高開1.4%。