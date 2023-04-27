滬深股市高收　亞太區股市上揚　港股重上19800點｜持續更新

美國股市續下跌，其中道指跌228點，險守33300點，不過納指在微軟及Alphabet等科技企業帶動下而高收。亞太區股市早段偏軟，日股跌141點，韓股亦回落。



【15:21】

滬深股市高收，上證收市報3285點，升21點，深成收市報11217點，升31點，滬深300收市報3988點，升29點，創業板指數收市報2307點，升13點。

亞太區股市方面，日股升41點，收市報28457點，韓股升10點，報2495點，台股升36點，報15411點。

港股方面，恒指最新報19817點，升60點，國指升12點，報6666點，科指跌16點，報3856點。

【14:08】

平保（2318）升8.4%，為表現最佳藍籌，平保A股（上海﹕601318）升9.7%。

國壽（2628）升5%，太保（2601）升4.4%。

【12:18】

港股仍然欠缺方向，低開20點後，於上午交易時段在窄幅徘徊，成交額不足500億元。

恒指中午收市報19773點，升16點，國指跌13點，報6641點，科指跌32點，報3839點，成交額約為483億元。

內險股今早表現突出，平保（2318）升6.1%，中午收市報54.7元，國壽（2628）升2.3%，財險（2328）升0.2%，太保（2601）升2.4%，人保（1339）升1.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.4%，騰訊（0700）跌1.6%月，美團（3690）跌0.7%，小米（1810）平收。

金融股方面，滙豐（0005）升2.2%，報56.45元，渣打（2888）升3.8%，中銀（2388）升0.6%，港交所（0388）曾低見322.2元，為1個月低位，中午收市報324.2元，跌1.5%。友邦（1299）升1.1%。

內銀股方面，招行（3968）曾失守37元，中午收市報37.1元，瀉6.2%。

【10:35】

港股轉跌為升，恒指最新報19777點，升20點，國指跌14點，報6640點，科指跌26點，報3846點。

平保（2318）升5.7%，國壽（2628）升3.1%，友邦（1299）升2.3%，中芯（0981）升1.9%。

梅斯健康（2415）今日掛牌，最新報9.3元，較招股價9.1元高出2.2%。至於同樣於今日掛牌的珍酒李渡（6979），最新報9.14元，較招股價10.82元低15.5%。

【09:29】

恒指最新報19736點，低開20點，國指最新報6625點，跌29點，科指最新報3850點，低開21點。

阿里（9988）低開1.8%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.6%，小米（1810）跌0.4%。

招行（3968）低開2.9%，友邦（1299）高開2.6%，滙豐（0005）高開1.1%，港交所（0388）低開0.5%，平保（2318）高開1.4%。