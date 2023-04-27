假期前夕兼成交縮　料黃金周假後　港股才有明確方向｜許繹彬

港股本周突然出現一沉百踩的局面，從周初起壞消息接踵而來。首先，上周美國媒體報導，美國財政部長耶倫發表拜登政府對美中經濟關係願景的講話，強調國家安全優先於經濟利益，表明會加強限制美國機構對中國企業的投資，市場均普遍認為茅頭直指科技股及AI股。其次，內地媒體引述騰訊（0700）員工消息指旗下天美工作室已於近期暫停研發旗艦級遊戲項目，消息若屬實令集團利潤受損。



上述兩宗不利消息一出， ATMXJ即成為目標箭靶，在他們的領跌下，港股在本周一開市已下挫，在收市更跌穿20000點收場，一度失守250天線。禍不單行的是，再傳出美國總統拜登預計將簽署行政命令，限制美國機構對中國高科技領域的投資，由於言之鑿鑿，令處於弱勢的港股再一次受到侵襲，除早已失守的20000點外，19600點亦顯得岌岌可危。美方霸權行為可謂層出不窮，美國政府更警告韓國兩大DRAM廠三星電子和海力士，倘若中國政府制裁美國美光科技的記憶儲存用晶片，不要試圖搶奪有關市佔率，進而填補中國的市場缺口。

他認為港股在踏入四月完全無走勢可言，儘管曾氣勢凌厲升穿20800點水平，但只可用「曇花一現」來形容，出現此情況主因是根本未有成交量配合，往往只能維持在1,000億左右，那有動力可言？

而港股在每個重要支持位在未有任何動力下，只能盡量守住，在市場上充斥壞消息的情況下，投資者人心惶惶，最終只會出現久守必失的局面。而下周國內正式踏入五一黃金周長假，港股在北水欠奉的情況下，前景只會變得迷茫；美國拜登總統正式宣佈明年角逐連任，預期在大選前對涉及中國的問題一定會動作多多及繼續無中生有；種種言論儘管是拜登老生常談的行為，對現在仍處於弱勢的港股，則有可能會掀起巨浪；投資者必須要有心理準備。而港股跌穿19800點，適逢快將期指結算，可能會出現「死貓彈」的情況，但在成交量持續萎縮下，反彈不能盡信，建議投資者先行留意會否能穏守19300點，明確的走勢需待黃金周假後，北水重臨再作部署。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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