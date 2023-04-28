港股續於2萬點關口拉鋸　海爾智家升幅擴大至近6%｜持續更新

科技股首季業績理想，帶動美國三大指數於周四（27日）高收，其中道指勁升逾500點，接近收復周二及周三兩日跌幅的失地，反映科技股走勢的納指更升逾2%。亞太區股市今早亦承接美股升幅，其中日股及台股於早段升逾百點。今日將有多間中資銀行公布首季業績，或成為投資者關注對象。



【10:53】

恒指繼續在2萬點大關附近拉鋸，最新報20025點，升185點，國指升78點，報6754點，科指最新報3924點，升62點。

海爾智家（6690）升5.7%，國壽（2628）升3.7%，蒙牛（2319）升3.6%，中芯（0981）升3%。

【09:51】

港股升幅擴大並收復2萬點大關，恒指最新報20154點，升313點，國指升119點，報6795點，科指升88點，報3950點。

海爾智家（6690）升4%，網易（9999）升2.2%，碧桂園（2007）升2%，阿里（9988）升1.5%，騰訊（0700）升1.4%。

【09:25】

恒指高開95點，報19936點，國指高開34點，報6709點，科指高開25點，報3887點。

阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）高開0.9%。

友邦（1299）高開0.5%，滙豐（0005）高開0.4%。

昨日已公布季績的國壽（2628），今早高開0.4%。