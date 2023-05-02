恒指掉頭跌逾百點　碧桂園服務挫4.4%　安踏跌3.3%｜持續更新

美國股市於周一（1日）低收，不過第一共和銀行被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，摩根大通會以106億美元購入第一共和銀行若干貸款及存款，有助穩定市場人士對銀行業信心。今早日韓股市輕微上揚。



【10:59】

恒指轉跌，最新報19790點，跌103點，國指跌56點，報6645點，科指跌24點，報3877點。

碧桂園服務（6098）跌4.4%，安踏體育（2020）跌3.3%，報93.65元，阿里健康（0241）跌3.2%。

【09:58】

港股升幅大為收窄，2萬點大關又再次得而復失。恒指最新報19901點，升6點，科指升3點，報3905點，國指跌6點，報6695點。

濠賭股轉跌，金沙（1928）跌1.3%，銀娛（0027）升1%。

【09:27】

恒指假期後高開228點，報20122點，國指升83點，報6785點，科指高開67點，報3968點。

阿里（9988）高開2%，騰訊（0700）高開2.2%，美團（3690）高開2.2%。

滙豐（0005）將於今日中午公布首季業績，高開0.4%，報56.4元，港交所（0388）高開0.7%。