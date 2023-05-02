滙豐季績勝預期飆逾4% 領港股升39點 市場淡靜成交僅754億元
美國股市於周一（1日）低收，不過第一共和銀行被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，摩根大通會以106億美元購入第一共和銀行若干貸款及存款，有助穩定市場人士對銀行業信心。今早日韓股市輕微上揚。
【16:39】
港股於5月份首個交易日走勢相當反覆，高開低走，2萬點得而復失。市場交投極為低迷，全日成交額不足800億元。
恒指收市報19933點，升39點，國指跌21點，報6680點，科指跌2點，報3898點，成交額為754.6億元。
滙豐（0005）今日市場人士焦點，該行於中午公布季度業績，不單止盈利增長優於預期，更宣布恢復派發季度股息，以及將進行20億美元回購。有關消息刺激滙豐曾高見58.95元，收市報58.65元，升4.5%。不過旗下恒生（0011）跌0.3%。
其他金融股方面，中銀（2388）跌2%，港交所（0388）跌0.5%，友邦（1299）升0.6%，保誠（2378）升0.4%。
內險股回軟，平保（2318）跌1.9%，國壽（2628）跌1.5%，太保（2601）升0.4%。
內銀股方面，建行（0939）跌1%，工行（1398）跌0.5%，交通（3328）升3.4%，中行（3988）升0.6%。
科技股方面，阿里（9988）升0.3%，報82.3元，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）跌0.4%，小米（1810）跌0.4%。
【15:09】
亞太區股市輕微高收，日股升34點，報29157點，台股升57點，報15636點，韓股升22點，報2524點。
港股方面，恒指升104點，報19999點，國指升7點，報6709點，科指升21點，報3923點。
【13:58】
滙豐（0005）升幅在午後曾擴大至3.6%，高見58.15元並創1個月新高，最新報57.65元，升2.7%。旗下恒生（0011）最新報116.6元，升0.4%。
恒指最新報19934點，升39點，國指跌8點，報6693點，科指升8點，報3909點。
【13:04】
滙豐（0005）中午已公布首季業績，稅前溢利勝預期兼恢復派發季度股息，該行股價午後升幅擴大至2.6%，報57.6元。
港股升幅午後擴大，最新報19937點，升42點，國指跌13點，報6689點，科指升5點，報3907點。
【12:00】
恒指半日升17點，報19912點。
物管股隨內房向下，碧桂園服務 （6098） 跌逾3%，保利物業 （6049） 跌近4%，融創服務 （1516）跌7%，世茂服務 （0873） 跌近8%。
恆宇（2448）大跌89%後停牌，待發內幕消息公告。停牌前最低見過0.31元，大跌91.1%，停牌造0.385元，跌89%，成交有8700萬元。
有報道指，新世界（0017）鄭裕彤家族成員、非執行董事鄭志恒，去年12月向恆宇集團控股股東謝鎮宇買入5%或4030萬股，每股作價達3.976元，涉資1.6億港元。以停牌前價格計，鄭志恒帳面虧損逾1.4億元。
【10:59】
恒指轉跌，最新報19790點，跌103點，國指跌56點，報6645點，科指跌24點，報3877點。
碧桂園服務（6098）跌4.4%，安踏體育（2020）跌3.3%，報93.65元，阿里健康（0241）跌3.2%。
【09:58】
港股升幅大為收窄，2萬點大關又再次得而復失。恒指最新報19901點，升6點，科指升3點，報3905點，國指跌6點，報6695點。
濠賭股轉跌，金沙（1928）跌1.3%，銀娛（0027）升1%。
【09:27】
恒指假期後高開228點，報20122點，國指升83點，報6785點，科指高開67點，報3968點。
阿里（9988）高開2%，騰訊（0700）高開2.2%，美團（3690）高開2.2%。
滙豐（0005）將於今日中午公布首季業績，高開0.4%，報56.4元，港交所（0388）高開0.7%。