Tesla上調兩車款多個地區售價　Model Y長續航版德國加價6.9%

Telsa（TSLA）自4月尾上調Model S以及Model X在美售價後，今日再度上調Model 3、Model Y在多個地區的售價，包括美國、中國、日本、德國及加拿大。



據Telsa美國官方網站，Model Y長續航版（long range）由49,990元（美元‧下同）升至50,240元，高性能版（Paid ）由53,990元升至54,240元；Model 3基本版則由39,990升至40,240元。

Tesla上調Model 3、Model Y在中國售價，漲幅均近300元。Model 3基本版售價漲至33,544元，先前爲33,255元，高性能版漲至48,009元，此前爲47,722元；Model Y基本版則由37,885元升至38,174元，高性能版由52,351升至52,615元。

德國方面，Model Y後驅版價格從49,375元上調至52,785元；Model Y長續航版價格從60,484元上調至61,579元，加幅介乎1.82至6.9%。

加拿大方面， Model 3和 ModelY性能版（Paid）的價格提高了222美元。日本方面，入門級Model 3的價格上漲269美元。