港股交投更淡靜成交不足700億元　全日跌234點　消費股逆市高收

美國地區銀行問題再次引發市場人士憂慮，觸發歐美股市於周二（2日）下挫，其中道指瀉逾300點收市，34000點大關已失。英﹑法﹑德三地股市皆低收。亞太區股市早段亦處於弱勢，澳洲及韓國股市均下跌。商品市場方面，油價於亞洲交易時段回穩，金價則未見有太大變化。



【16:38】

港股可謂既沉且悶。沉者，指大市今日曾挫逾400點，悶者，則指全日成交不足700億元。

恒指收市報19699點，跌234點，國指收市報6589點，跌90點，科指跌63點，報3835點，成交額為662億元。

濠賭股表現疲弱，金沙（1928）跌4.9%，永利（1128）跌3.9%，銀娛（0027）跌1.9%，美高梅（2282）跌8.7%。

能源股亦受壓，新奧（2688）跌4.5%，中石油（0857）跌4.4%，中石化（0386）跌2.9%，中海油（0883）跌3.3%。

科技股表現失色，阿里（9988）跌2.4%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌0.9%，小米（1810）跌1.6%，京東（9618）跌2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市上揚，收市報58.85元，友邦（1299）跌1.1%，平保（2318）跌1.1%。

內房股同樣處於弱勢，碧桂園（2007）跌3%，龍湖（0960）跌1.7%，中海外（0688）跌1.1%，合景泰富（1813）反彈，收市報2.6%。

內需及消費股逆市高收，百威亞太（1876）跌2.9%，百勝（9987）升4%，青島啤（0168）升1.4%。

【14:47】

港股跌幅收窄，恒指最新報19638點，跌294點，國指跌105點，報6574點，科指跌72點，報3826點。

濠賭股受壓，美高梅（2282）瀉9.8%，金沙（1928）跌4.9%，永利（1128）跌4.8%。

【13:37】

港股跌勢在午後略擴大，恒指最新報19578點，跌355點，國指跌131點，報6548點，科指最新報3798點，跌99點。

舜宇（2382）跌4%，百度（9888）跌3.8%。

【12:35】

港股今日走勢相當疲弱，半日跌幅曾逾400點，同時成交額不足400億元。

恒指最新後19585點，跌348點，國指最新報6552點，跌127點，科指最新報35805點，跌92點，成交額為383億元。

濠賭股表現疲弱，金沙（1928）跌5.3%，中午收市報26.85元，永利（1128）跌5.3%，銀娛（0027）跌2.2%，美高梅中國（2282）瀉9%。

醫藥股亦處於弱勢，阿里健康（0241）跌4.9%，京東健康（6618）跌2.6%，平安好醫生（1833）跌3.2%，中生製藥（1177）跌1.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌1.7%，小米（1810）跌2.7%，京東（9618）跌3.2%。

金融股方面，獲高盛上調目標價的滙豐（0005），今早回吐，半日跌0.6%，友邦（1299）跌2.1%，港交所（0388）跌0.9%。

【11:27】

港股跌幅進一步擴大至近400點，恒指最新報19562點，跌371點，科指跌104點，報3794點，國指最新報6540點，跌139點。

金沙（1928）跌5.3%，阿里健康（0241）跌5.1%，中石化（0386）及中石油（0857）均跌4.3%。

【10:31】

恒指最新報19641點，跌291點，國指最新報6572點，跌108點，科指最新報3810點，跌87點。

優品360（2360）盈喜，帶動今早股價逆市上揚，最新報2.23元，升8.8%。

【09:42】

港股跌幅略為擴大，恒指最新報19656點，跌277點，國指跌100點，報6580點，科指跌76點或2%，報3822點。

阿里（9988）跌2.2%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌1.7%，商湯（0020）跌1.6%。

【09:25】

恒指最新報19686點，低開247點，國指最新報6589點，低開90點，科指最新報3837點，低開60點。

阿里（9988）最新報80.1元，低開2.7%，騰訊（0700）最新報339.6元，低開1.8%，美團（3690）最新報130元，低開1.9%。

昨日勁升逾4%的滙豐（0005）最新報58.15元，低開0.9%，旗下恒生（0011）最新報115元，低開0.6%。

友邦（1299）最新報84.9元，低開0.6%。

比亞迪（1211）最新報229元，低開1.2%。