港股跌幅擴大至近400點　金沙瀉逾5%　油股下挫｜持續更新

美國地區銀行問題再次引發市場人士憂慮，觸發歐美股市於周二（2日）下挫，其中道指瀉逾300點收市，34000點大關已失。英﹑法﹑德三地股市皆低收。亞太區股市早段亦處於弱勢，澳洲及韓國股市均下跌。商品市場方面，油價於亞洲交易時段回穩，金價則未見有太大變化。



【11:27】

港股跌幅進一步擴大至近400點，恒指最新報19562點，跌371點，科指跌104點，報3794點，國指最新報6540點，跌139點。

金沙（1928）跌5.3%，阿里健康（0241）跌5.1%，中石化（0386）及中石油（0857）均跌4.3%。

【10:31】

恒指最新報19641點，跌291點，國指最新報6572點，跌108點，科指最新報3810點，跌87點。

優品360（2360）盈喜，帶動今早股價逆市上揚，最新報2.23元，升8.8%。

【09:42】

港股跌幅略為擴大，恒指最新報19656點，跌277點，國指跌100點，報6580點，科指跌76點或2%，報3822點。

阿里（9988）跌2.2%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌1.7%，商湯（0020）跌1.6%。

【09:25】

恒指最新報19686點，低開247點，國指最新報6589點，低開90點，科指最新報3837點，低開60點。

阿里（9988）最新報80.1元，低開2.7%，騰訊（0700）最新報339.6元，低開1.8%，美團（3690）最新報130元，低開1.9%。

昨日勁升逾4%的滙豐（0005）最新報58.15元，低開0.9%，旗下恒生（0011）最新報115元，低開0.6%。

友邦（1299）最新報84.9元，低開0.6%。

比亞迪（1211）最新報229元，低開1.2%。