港股成交重上千億元　內險及內銀股突圍　領恒指反彈249點

美國聯儲局一於市場人士預期加息0.25厘，並於議息聲明內刪除再次加息的說法，利率期貨市場亦預期，當局在今年6月及7月暫停加息機會高達9成。可是聯儲局主席鮑威爾指出，從通脹水平而言未來減息並不適合，觸及投資者負面情緒，累及美國三大指數全面低收，道指連跌3日，跌270點。亞太區股市今早表現疲弱，澳洲及韓國股市早段均回落。



【16:31】

港股反彈，曾直迫2萬點大關，中資金融股表現較突出。隨著內地重開，市場交投較上日暢旺，成交額再次破千億元。

恒指收市報19948點，升249點，國指升129點，報6718點，科指升20點，報3856點，成交額約為1,053億元。

內險股表現突出，平安（2318）升7.7%，報59.25元，國壽（2628）升5.2%，太保（2601）升9.2%，新華保險（1336）升8.6%，人保（1339）升4.2%。

內銀股亦上揚，建行（0939）升4.1%，工行（1398）升5%，中行（3988）升4.2%，農行（1288）升5%。

中資券商股高收，中國銀河（6881）升6.5%，中信証券（6030）升4.6%，廣發（1776）升4.7%，國泰君安（2611）升2.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）升0.5%。

內需及消費股方面，百威亞太（1876）跌4.3%，青島啤（0168）跌6.7%，潤啤（0291）跌4.8%。至於海倫司（9869）跌2.1%。

油股方面，中海油（0883）升1.3%，中石油（0857）升2.5%。

【15:13】

內地股市長假期後復市，滬深股市走勢個別，上證收市報3350點，升27點，深成收市報11273點，跌64點，滬深300指數收市報4030點，創業板收市報2297點，跌27點。

亞太區股市方面，台股升55點，報15609點，韓股跌不足1點，報2500點。

港股方面，恒指升226點，報19925點，國指升121點，報6710點，科指升17點，報3852點。

【13:59】

港股升幅在午後略收窄，恒指最新報19867點，升168點，國指升92點，報6681點，科指升2點，報3837點。

平保（2318）升幅擴大至7.5%，招行（3968）升5.2%，工行（1398）升3.8%。

內需及消費股逆市下挫，百威（1876）及潤啤（0291）分別跌5.2%及5.3%，海底撈（6862）跌2.6%。

【12:52】

港股反彈，更一度力迫2萬點，其中中資金融股表現理想，成為大市上升動力。

恒指最新報19899點，升199點，國指升104點，報6694點，科指升23點，報3858點，成交額為534.5億元。

內險股今早表現理想，平保（2318）升6.2%，國壽（2628）升3.8%，太保（2601）升6.4%，人保（1339）升3.3%。

內銀股亦獲投資者追捧，招行（3968）升3.5%，中行（3988）升2.3%，工行（1398）升2.9%。

券商股表現理想，信證（6030）升3.9%，廣發證券（1776）升3.3%，中國銀河（6881）升5%。

銀行股方面，滙豐（0005）逆步跌不足0.1%，中銀（2388）升1%。

科技股方面，阿里（9988）升1%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升1.1%。

【10:38】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報19945點，升246點，國指升126點，報6716點，科指升46點，報3881點。

平保（2318）升5.7%，招行（3968）升4.5%。

【09:56】

港股轉升，恒指最新報19747點，升48點，國指43點，報6633點，科指升10點，報3845點。

醫藥股獲追捧，藥明生物（2269）升3.8%，石藥（1093）升3.4%。

碧桂園（2007）升3.1%，碧桂園服務（6098）升2.8%。

金礦股上升，紫金（2899）升2.9%，招金（1818）升5%，山東黃金（1787）升4.1%，中國黃金（2099）飆10.6%。

已公布季績的百威亞太（1876）跌4.5%。

【09:30】

恒指最新報19695點，跌3點，國指升9點，報6598點，科指升16點，報3851點。

滙豐（0005）低開0.3%，渣打（2888）平開，友邦（1299）低開0.7%。

阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）高開0.5%。

油價疲弱拖累油股，中海油（0883）低開1.3%。

金礦股逆市上揚，招金（1818）高開3.2%。

【08:48】

油價未止跌，紐約期油於亞洲交易時段跌1.11%，每桶報67.84美元，布蘭特期油最新報71.77美元，跌0.77%。金價則上揚，紐約期金每盎斯最新報2,064.2美元，升1.34%，現貨金升0.79%，最新報2,055.16美元。

匯市方面，美匯指數最新報101.13，跌0.21%。歐元兌美元升0.14%，報1.1078，英鎊兌美元最新報1.2581，升0.14%，澳元兌美元最新報0.6652，跌0.28%，美元兌日圓最新報134.43，跌0.21%。