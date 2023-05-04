金礦上揚　ATM齊高開　港股低開3點｜持續更新

美國聯儲局一於市場人士預期加息0.25厘，並於議息聲明內刪除再次加息的說法，利率期貨市場亦預期，當局在今年6月及7月暫停加息機會高達9成。可是聯儲局主席鮑威爾指出，從通脹水平而言未來減息並不適合，觸及投資者負面情緒，累及美國三大指數全面低收，道指連跌3日，跌270點。亞太區股市今早表現疲弱，澳洲及韓國股市早段均回落。



【09:30】

恒指最新報19695點，跌3點，國指升9點，報6598點，科指升16點，報3851點。

滙豐（0005）低開0.3%，渣打（2888）平開，友邦（1299）低開0.7%。

阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）高開0.5%。

油價疲弱拖累油股，中海油（0883）低開1.3%。

金礦股逆市上揚，招金（1818）高開3.2%。

【08:48】

油價未止跌，紐約期油於亞洲交易時段跌1.11%，每桶報67.84美元，布蘭特期油最新報71.77美元，跌0.77%。金價則上揚，紐約期金每盎斯最新報2,064.2美元，升1.34%，現貨金升0.79%，最新報2,055.16美元。

匯市方面，美匯指數最新報101.13，跌0.21%。歐元兌美元升0.14%，報1.1078，英鎊兌美元最新報1.2581，升0.14%，澳元兌美元最新報0.6652，跌0.28%，美元兌日圓最新報134.43，跌0.21%。