本港4月標普全球PMI降至52.4　料營商環境穩步向好

標普全球4月香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由3月的53.5降至52.4，仍顯示營商環境穩步向好，反映私營經濟景氣轉佳。

疫控鬆綁繼續引領4月的經濟增長，企業尤其強調內地與香港之間跨境旅遊全面復常，以及清關暢順，帶動生產與新增訂單量再度上升，但兩者升幅均放緩至三個月低位，並有跡象顯示，增長速度很可能在較低水平維持。

企業同時反映，隨著整體新訂單增加，其出口訂單與來自內地的業務量，亦有錄得增長。

清關手續簡便，支持企業看好未來一年前景。整體樂觀情緒高於長期平均值，但遜於2月的歷史高位。由於前景具有信心，並處於業務擴張階段，因此企業於第二季開局添加人手。職位增長已持續五個月，4月升幅雖溫和，但仍是兩年以來新高。

此外，有見於投入成本上漲，企業往往提高售價，因此產出價格飆升至2011年7月以來最急。

標普全球市場財智經濟研究部總監Andrew Harker表示，擴張速度從經濟重啟的急速步伐逐漸減慢，大抵是意料中事。雖然價格通脹對訂單需求造成壓力，但增長有望於一個持續性更佳的水平穩定下來。就業是增長加快的一環，月內升幅創兩年以來最快