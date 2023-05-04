港股方向未明不宜妄動　友邦或可煥然一新｜許繹彬

港股本周踏入傳統的「五窮月」，在勞動節後首個交易日，承美股的升勢，給投資者留下好印象。一開市終可重上20000點，更一度升至近20300點水平，指數好像突然企穩，如投資者在此刻已認定本月（即五月）不會窮，相信是言之尚早，由於國內五一長假，北水欠缺供應，大巿只有不足800億元成交，昨天成交量更只有662億元，創下7個月新低。而五月首日反彈，予人感覺並非全面反彈，只是側重在數隻大藍籌身上，主要由交易所（0388）﹑騰訊（0700） ､美團（3690）及賭股銀娛（0027）所貢獻出來，其他股份則只是在高開一下後，便反覆低走，部份更創近月低位。大市在欠缺動力和美股下跌的夾擊下，港股又再應聲下挫，跌穿19600點水平的重要支持區，更曾回落至接近4月的低位19520點，所有曾領漲股份的股價再次出現「曇花一現」的情況，令投資者氣餒。

轉談美國，令投資者憂慮的銀行經營問題又一次出現，美國加州金融保護和創新部（DFPI）日前宣布，當局已關閉並接管深陷財務困境的美國第一共和銀行（FRCB），並將FRCB全部935億美元存款和大部分資產轉讓給摩根大通。今次是美國2個月內第3間地區性銀行倒閉，一般認為情況根本未有改善，美國銀行業問題可能陸續有來，因而令市場對經濟放緩的擔憂加劇。

筆者認為，雖然美股今次在此等壞消息陰霾下，未有像上回矽谷銀行「爆煲」時所產生的重大迴響，仍可遊走在33400點以上，確實讓投資者有安全感，但已發生的終究是發生了，不可當沒事來看待。儘管歐美市場上有部份分析員稱現時銀行的倒閉問題，不會出現2008年雷曼翻版，但有誰能保證歷史不會重演？因此，投資者應理性分析問題所在，對一向較為敏感的港股，現階段投資者作出較為保守或憂慮的態度看後市，及呈現見高即沽的情況實屬人知常情。此外，港股一向的動力來自北水，在沒有北水護蔭下，港股一如既往會頓失明確的方向，投資者現階段確實不宜輕舉妄動，否則會出現「左一巴右一巴」的情況。

獅王滙豐（0005）日前公佈業績，有脫胎換骨之感，更重派季度息，外界均認為最灰暗的日子已過去，股價在逆市中見其強勢，如投資者想找一隻能與其相提並論的股票，建議可考慮友邦（1299），論其質素前景亦有可能會煥然一新。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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