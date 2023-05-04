商業數據通｜金管局︰促成逾3100宗貸款申請　總額逾28億元

金管局今日﹙4日﹚舉辦首屆數據峰會，吸引超過260名來自逾60家銀行、數據分析服務供應商和數據提供方的高層代表參與。

是次峰會的專題討論環節探討了金融服務業如何把握機遇、加強自身的數碼和創新能力，以應對日漸增長的客戶需求。此外，峰會亦強調善用數據和數碼化所帶來的潛在效益，並滙聚十多間數據提供方和數據分析服務供應商於峰會現場分享經驗。

金管局亦在峰會分享了「商業數據通」的最新發展。項目估計自去年10月「商業數據通」正式推出以來，促成逾3100宗貸款申請，總額逾28億元。此外，金管局亦計劃引入更多數據提供方，令「商業數據通」的數據源更多元化，涵蓋政府、物流和餐飲服務數據。

金管局副總裁李達志表示，金管局致力推出便利措施和前瞻性舉措，以促進香港的數字經濟發展。是次峰會提供討論空間，供與會者熱烈探討有關數據和數碼化的議題，加強「商業數據通」生態圈內各持份者的聯繫，從而激發創意，鼓勵各方釋放數據潛能，開發更多創新的金融產品和服務。

「商業數據通」是以數據擁有人授權為本的創新數據基建，有效促進企業（尤其是中小企）與銀行分享其來自不同數據源的商業數據，助其享用更多金融服務，而銀行通過「商業數據通」獲取替代數據並加以運用，亦可開拓新機遇，簡化其業務運作和加強風險管理流程。