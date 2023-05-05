科技股發力　內險內銀上揚　港股半日升128點企穩2萬關｜持續更新

美國地區銀行問題懸而未決，再次觸發投資者恐慌情緒，反映投資者恐慌情緒的VIX指數於周四（4日）抽升9.54%，突破20大關。金融市場明顯受壓，道指連跌第4日，全日跌286點，4日累計跌幅達971點。不過今早亞太區股市未見太大壓力，其中澳洲及韓國股市早段僅微跌。



【12:19】

港股延續上日升勢，半日揚128點，再次收復2萬點大關。內房股﹑科技股及內銀股均有理想表現，支持大市上揚。

恒指中午收市報20076點，升128點，國指升90點，報6809點，科指升61點，報3917點，成交額為579億元。

內房股上揚，碧桂園（2007）升5.5%，中午收市報2.1元，龍湖（0960）升3.1%，中海外（0688）升3%，潤地（1109）升3.1%。

內銀股方面，工行（1398）升1.6%，建行（0939）升1.3%，中行（3988）升1.2%。

內險股方面，平保（2318）升1.4%，國壽（2628）升0.4%，人保（1339）曾創52周新高後轉跌，半日跌0.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.6%，騰訊（0700）升1.4%，美團（3690）升3%，小米（1810）升2.2%，京東（9618）升2.6%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.8%，中銀（2388）升1%。

【11:14】

恒指升幅收窄至139點，最新報20088點，國指升86點，最新報6805點，科指最新報3919點，科指升63點。

百度（9888）最新報121元，升4.9%，招商（3968）升3.2%，京東（9618）升2.7%。

【10:00】

融創（1918）指出85%債權人支持債務重組方案，刺激今早股價抽升，最新報1.77元，升12%。

其他內房股亦上揚，碧桂園（2007）升4%，龍湖（0960）升3.5%，中海外（0688）升3%，合景泰富（1813）升3.5%。

【09:47】

港股升幅擴大，恒指最新報20192點，升243點，國指最新報6836點，升117點，科指升64點，報3920點。

科技股上揚，百度（9888）升3.5%，京東（9618）升2.5%。

平保（2318）最新報60.1元，升1.4%。

【09:26】

恒指最新報20061點，高開112點，國指高開57點，報6776點，科指高開54點，報3910點。

阿里（9988）高開1.6%，騰訊（0700）高開1.7%，美團（3690）高開1.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）今日舉行股東會，低開0.8%，中銀（2388）低開0.2%。

內險股再獲追捧，平保（2318）高開2.8%。