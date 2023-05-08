恒指午後升過百點　四大內銀齊破頂　中行升超3%｜持續更新

美國4月非農就業和薪資數據均超預期，抑制了對於聯儲局很快減息的猜測，美股上周五收市全線上升，三大指數結束連續四日跌勢。「黑期」今早升約110點於20140點附近。



【13：05】

恒指午後初段升160點，報20209點。科指升0.16%，報3901點。

工行 （1398）最新升近3%，中行 （3988）升超3%，建行 （0939）升逾2%，農行 （1288） 升逾2%。

【12：10】

恒生指數半日升149點，報20199點，成交577億元。科指升0.2%，報3904點。

內銀股、三桶油造好，當中中海油 （0883） 升近半成，中石化 （0386） 升逾4%，中石油 （0857） 升逾3%。

騰訊 （0700）跌0.8%，美團 （3690） 跌逾1%，阿里巴巴 （9988） 升0.4%。

【10：54】

恒指升134點，報20183點；科指升0.43%，報3912點。

三桶油造好，中石油 （0857） 升近4%，中海油 （0883） 升逾3% ，中石化 （0386）升近4%。

聯通 （0762） 升逾2%，中移動 （0941）升逾1%，中電信 （0728） 升近2%。

【09：51】

恒指升41點，開報20090點。

內房股普遍逆市向下，中海外 （0688） 跌逾1%，潤地 （1109） 跌0.27%，碧桂園 （2007） 跌近2%，雅居樂 （3383） 跌逾1%，融創中國 （1918） 跌近5%。

另外，太古地產 （1972） 升逾2%，報21.25元。

【09：20】

恒指高開78點，開報20128點，科指升0.3%，報3908點。

騰訊（0700）今早升0.35%，美團（3690）升0.07%，阿里巴巴（9988）暫時沒有變幅，商湯 （0020） 逆市跌逾3%。

另外，滙豐（0005）升逾1%，該公司上周召開股東會，分拆重組、股息政策等決議案被否決。