平保曾創1個月新低　中國銀河觸及1年高位｜持續更新

美國地區銀行股曾大反彈，一度帶動道指上揚，惟最終低收。今早亞太區股市走勢個別，其中日股再次收復29000點大關，澳洲及韓國股市則偏軟。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時間輕微向下。



【11:05】

港股跌幅收窄，恒指最新報20224點，跌72點，國指跌24點，報6873點，科指跌33點，報3880點。

平保（2318）曾創1個月新高，其後倒跌，最新報60.95元，跌0.3%，工行（1398）暫無升跌，中國銀河（6881）曾創1年新高，最新報5.2元，升5.7%。

騰訊（0700）跌1.6%。

【09:54】

港股跌幅擴大，最新報20177點，跌119點，國指跌43點，報6854點，科指跌36點，報3877點。

申洲（2313）跌2.4%，百度（9888）跌2.1%，藥明生物（2269）跌1.8%，美團（3690）跌1.8%，周大福（1929）跌1.5%。

【09:26】

恒指低開44點，報20252點，國指低開8點，報6889點，科指升2點，報3916點。

友邦（1299）跌0.8%，保誠（2378）平開，滙豐（0005）平開。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開0.9%，阿里（9988）平開。

比亞迪（1211）再遭股神旗下巴郡減持，今早平開。