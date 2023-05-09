港股連失10天及50天線　2萬點同告失守　醫藥及科技股全線受壓

美國地區銀行股曾大反彈，一度帶動道指上揚，惟最終低收。今早亞太區股市走勢個別，其中日股再次收復29000點大關，澳洲及韓國股市則偏軟。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時間輕微向下。



港股午後跌幅突然加劇，跌幅達到479點，低見19817點，失守2萬點之餘，10及50天線今日一同被攻破。

恒指收市報19867點，跌429點，國指跌162點，報6735點，科指收市報3798點，跌115點，成交額為1,221億元。

晶片股今日明顯受壓，中芯（0981）跌7.4%，華虹（1347）跌2.6%，復旦張江（1349）跌1%。

工業股同樣受壓，申洲（2313）跌6%，互太（1382）跌0.8%，裕元（0551）跌3.4%，創科（0669）跌1.8%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌5%，藥明康德（2359）跌3.1%，中生製藥（1177）跌2.8%，金斯瑞（1548）跌5.8%。

體育用品股低收，安踏（2020）跌4.4%1，李寧（2331）跌3.9%，特步（1368）跌3.4%。

科技股亦受沽壓，騰訊（0700）跌3.6%，報328.4元，美團（3690）跌2.9%，阿里（9988）跌穿80元，收市報79.45元，跌3.1%。

公用股則逆市抽升，煤氣（0003）升6.3%。

【15:11】

內地股市低收，上證收市報3357點，跌37點，深成收市報11125點，跌100點，滬深300指數收市報4027點，跌34點，創業板指數收市報2245點，跌27點。

亞太區股市方面，日股升292點，報29242點，台股升28點，報15727點，韓股跌3點，報2510點。

港股方面，跌幅擴大，恒指失守2萬點，最新報19894點，跌402點，國指跌152點，報6744點，科指跌113點，報3801點。

【13:39】

港股跌由在午後略為擴大，最新報20176點，跌120點，國指最新報6856點，跌41點，科指跌48點，報3865點。

中芯（0981）跌7.3%，申洲（2313）跌3.3%，金沙（1928）跌3.1%，安踏（2020）跌2.8%。

【12:52】

港股今早走勢疲弱，跌幅逾百點，其中醫藥股表現失色。

恒指中午收市報20188點，跌108點，國指跌38點，報6859點，科指跌45點，報3868點，成交額為551.8億元。

醫藥股表現失色，藥明生物（2269）跌5%，翰森製藥（3692）跌3.4%，阿里健康（0241）跌2.7%。

晶片股方面，中芯（0981）跌6.3%，華虹半導體（1347）跌3.1%，復旦張江（1347）升0.3%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.9%，阿里（9988）跌0.9%，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）挑戰60元，中午收市報59.75元，升0.4%，友邦（1299）跌1.4%。

【11:05】

港股跌幅收窄，恒指最新報20224點，跌72點，國指跌24點，報6873點，科指跌33點，報3880點。

平保（2318）曾創1個月新高，其後倒跌，最新報60.95元，跌0.3%，工行（1398）暫無升跌，中國銀河（6881）曾創1年新高，最新報5.2元，升5.7%。

騰訊（0700）跌1.6%。

【09:54】

港股跌幅擴大，最新報20177點，跌119點，國指跌43點，報6854點，科指跌36點，報3877點。

申洲（2313）跌2.4%，百度（9888）跌2.1%，藥明生物（2269）跌1.8%，美團（3690）跌1.8%，周大福（1929）跌1.5%。

【09:26】

恒指低開44點，報20252點，國指低開8點，報6889點，科指升2點，報3916點。

友邦（1299）跌0.8%，保誠（2378）平開，滙豐（0005）平開。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開0.9%，阿里（9988）平開。

比亞迪（1211）再遭股神旗下巴郡減持，今早平開。