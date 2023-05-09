恒指公司上月科指掛鈎ETF　AUM錄淨流入　月增8%

自2022年3月以來，美聯儲開啓1980年代以來最快的緊縮步伐，已於最近10次議息會議中加息500個基點。繼5月4日美聯儲一如市場預期加息25個基點後，市場目前普遍預期將出現「鷹派暫停加息」（Hawkish Pause），下一次議息會議議決停止加息的可能性高達81%。

此類預期可能會推動科技板塊反彈，因該板塊的股票主要為成長股，對利率更為敏感。與此同時，4月與恒生科技指數掛鈎的ETF資產管理總額（AUM）流入按月增長8%，流入增速在連續3個月均高於恒生指數和恒生中國企業指數。



5月4日，美聯儲一致決定加息25個基點至5至5.25厘的目標區間，一如市場普遍預期。自2022年3月以來，美聯儲開啓1980年代以來最快的緊縮步伐，已於最近10次議息會議中加息500個基點。美聯儲主席鮑威爾表示，鑑於通脹仍然居高不下，現在說加息週期結束還為時過早。這一次，美聯儲發出可能暫停緊縮週期的信號，被稱為「鷹派暫停加息」。根據芝加哥商品交易所的數據顯示，市場現在預計下一次美聯儲議息會議有81.2%/18.8%的概率加息0/25基點。

與此同時，4月恒生科技指數的ETF名義資產管理規模維持在123億美元，按月微跌0.1%。但使用調整後的AUM變動（名義AUM按月變動 – 指數按月變動）代表AUM內生增長，恒生科技指數實際上在4月份錄得AUM正流入，按月增長8%。在過去連續3個月，恒生科技指數的AUM內生增長高於恒生指數和恒生中國企業指數，意味著恒生科技指數的AUM資金流入勢頭更好。

與此同時，4月恒生科技指數的ETF名義資產管理規模維持在123億美元，按月微跌0.1%。但使用調整後的AUM變動（名義AUM按月變動 – 指數按月變動）代表AUM內生增長，恒生科技指數實際上在4月份錄得AUM正流入，按月增長8%。在過去連續3個月，恒生科技指數的AUM內生增長高於恒生指數和恒生中國企業指數，意味著恒生科技指數的AUM資金流入勢頭更好。

科指年化回報跑贏恒指

2019年1月1日至2023年5月5日（使用指數2020年7月27日推出之前的回測數據），恒生科技指數的回報率為+16.5%（年化回報率為+3.7%），按年化基準計跑贏大市（以恒生綜合指數為代表，其年化回報為-2.4%）6.1個百分點。 恒生科技指數的年化波動率為40.2%，其風險調整後回報率（年化回報/年化波動）為0.092倍，而恒生綜合指數的風險調整後回報率則為負數。