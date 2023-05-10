內房內銀股受壓 內險股疲弱 港股維持逾百點跌幅｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
美國股市仍未擺脫弱勢，三大指數低收。亞太區股市今早均向下，其中日股跌逾百點。商品市場方面，油價輕微回落，金價則略為上揚。
【11:15】
港股維持逾百點跌幅，恒指最新報19745點，跌122點，國指跌55點，報6679點，科指跌14點，報3784點。
內房股下跌，龍湖（0960）跌3.2%，潤地（1109）跌2.1%。
內銀股回落，中行（3988）跌3%，工行（1398）跌2.8%，建行（0939）跌2.7%。
內險股方面，平保（2318）跌1.8%，國壽（2628）跌2.1%。
【09:53】
港股跌幅擴大，恒指最新報19757點，跌109點，國指跌49點，報6685點，科指跌14點，報3783點。
阿里健康（0241）跌2.9%，申洲（2313）跌2.6%，龍湖（0960）跌2.3%，中海外（0688）跌2.2%。
【09:29】
恒指最新報19860點，低開7點，國指高開6點，報6741點，科指高開6點，報3805點。
阿里（9988）高開0.8%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開0.8%，小米（1810）低開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）低開0.9%。
內銀股方面，工行（1398）平開，建行（0939）高開0.7%，中行（3988）高開0.3%。
內險股方面，平保（2318）及國壽（2628）均平開，太保（2601）高開1.2%。