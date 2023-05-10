車股逆市上揚　港股跌幅午後收窄至72點｜持續更新

美國股市仍未擺脫弱勢，三大指數低收。亞太區股市今早均向下，其中日股跌逾百點。商品市場方面，油價輕微回落，金價則略為上揚。



【13:21】

港股跌幅在午後收窄，最新報19794點，跌72點，國指跌6699點，跌35點，科指升15點，報3814點。

車股逆市上揚，吉利（0175）升3.2%，比亞迪（1211）升3%。

舜宇（2382）升2.5%，報82.45元。

【12:27】

港股仍未擺脫弱勢，半日曾失守19700點，即250天平均線（最新處於19705點）曾被攻破。內房﹑內銀及內險均受到壓力。

恒指中午收市報19723點，跌143點，國指跌6667點，跌67點，科指跌20點，報3778，成交額為515億元。

內房股處於弱勢，龍湖（0960）跌3.9%，半日收市報20.7元，碧桂園（2007）跌1.5%，中海外（0688）跌2.2%，潤地（1109）跌2.5%，禹洲（1628）跌3.8%。

內險股方面，平保（2318）跌1.6%，報57.8元，國壽（2628）跌2.3%，人保（1339）跌1.2%，太保（2601）跌1.6%。

內銀股方面，中行（3988）跌2.7%，工行（1398）跌2.6%，報4.49元，建行（0939）跌2.3%，農行（1288）跌3.4%。

滙豐（0005）開展其新一輪回購行動，今早逆市揚0.5%，中午收市報59.6元，同業渣打（2888）則跌0.7%月，港交所（0388）跌1.3%。

【11:15】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報19745點，跌122點，國指跌55點，報6679點，科指跌14點，報3784點。

內房股下跌，龍湖（0960）跌3.2%，潤地（1109）跌2.1%。

內銀股回落，中行（3988）跌3%，工行（1398）跌2.8%，建行（0939）跌2.7%。

內險股方面，平保（2318）跌1.8%，國壽（2628）跌2.1%。

【09:53】

港股跌幅擴大，恒指最新報19757點，跌109點，國指跌49點，報6685點，科指跌14點，報3783點。

阿里健康（0241）跌2.9%，申洲（2313）跌2.6%，龍湖（0960）跌2.3%，中海外（0688）跌2.2%。

【09:29】

恒指最新報19860點，低開7點，國指高開6點，報6741點，科指高開6點，報3805點。

阿里（9988）高開0.8%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開0.8%，小米（1810）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）低開0.9%。

內銀股方面，工行（1398）平開，建行（0939）高開0.7%，中行（3988）高開0.3%。

內險股方面，平保（2318）及國壽（2628）均平開，太保（2601）高開1.2%。