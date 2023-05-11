港股再演250天平均線攻防戰　全日成交不足千億　阿里揚3%撐大市

美國股市於周三（10日）走勢個別，其中道指跌30點，納指則升126點收市。亞太區股市今早則未見明顯走勢，其中日股輕微回落，韓股則上揚。商品市場方面，油價及金價今早均上揚。



【16:28】

港股250天平均線（處於19701點）今日又再次一度失守，曾低見19567點，同時市場交易仍然相當淡靜，全日成交額不足千億元。須注意今日大市是高開而低收，全日上下波幅約300點。

恒指收市報19743點，跌18點，國指升11點，報6695點，科指升51點，報3862點，成交額為970億元。

阿里（9988）今日表現突出，全日升3.1%，收市報82.65元，百度（9888）升1%。騰訊（0700）則曾見1個月新低，收市報326.4元，跌1%，美團（3690）跌0.4%，小米（1810）跌0.7%，京東（9618）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，報58.95元，渣打（2888）升1.7%，港交所（0388）跌0.1%。

內銀股方面，工行（1398）跌1.1%，建行（0939）跌0.2%，農行（1288）升0.6%。

內房股亦處於弱勢，龍湖（0960）跌2.9%，碧桂園（2007）跌1.5%，中海外（0688）升0.4%。

【15:15】

內地股市走勢個別，上證跌9點，報3309點，深成收市報11142點，升2點，滬深300指數收市報3990點，跌6點，創業板指數收市報2276點，升14點。

亞太區股市方面，日股升4點，報29126點，台股跌127點，報15514點，韓股跌5點，報2491點。

港股方面，恒指跌96點，報19665點，國指跌24點，報6658點，科指升14點，報3826點。

【13:35】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報19669點，跌92點，國指跌22點，報6660點，科指升22點，報3833點。

中芯（0981）升2.6%，中電（0002）升1.5%，中升（0881）升1.2%。

【12:34】

港股繼續於窄幅內徘徊，恒指半日跌40點，報19721點，國指跌4點，報6678點，科指升34點，報3845點，半日成交額480.6億元。

醫藥股今早逆市上揚，藥明生物（2269）升5%，報47.5元，藥明康德（2359）升4.9%，康方生物（9926）升0.5%，中生製藥（1177）升1%。

汽車股亦上揚，比亞迪（1211）升1.2%，吉利（0175）升0.1%，長汽（2333）升0.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.6%，百度（9888）升0.9%，騰訊（0700）跌0.5%。

內銀股方面，工行（1398）跌0.7%，建行（0939）跌0.7%，中行（3988）升0.3%。

滙豐（0005）升0.1%。

【11:36】

港股轉跌，恒指最新報19717點，跌44點，國指跌6點，報6676點，科指升30點，報3841點。

醫藥股逆市上揚，藥明生物（2269）升4.4%。

【09:51】

恒指升幅收窄至40點，報19802點，國指升33點，報6716點，科指升56點，報3868點。

阿里（9988）升1.7%，中芯（0981）升1.6%，比亞迪（1211）升1.5%。

【09:28】

恒指最新報19842點，升80點，國指升46點，報6729點，科指升57點，報3868點。

滙豐（0005）昨日於倫敦及香港兩地合共回購489萬股，今早高開0.7%，報58.95元。另一英資銀行渣打（2888）高開0.4%。

港交所（0388）高開0.4%。

中資銀行股方面，中行（3988）高開0.3%，建行（0939）高開0.6%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1%。