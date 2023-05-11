港股轉跌44點　藥明生物逆市升4.4%｜持續更新

美國股市於周三（10日）走勢個別，其中道指跌30點，納指則升126點收市。亞太區股市今早則未見明顯走勢，其中日股輕微回落，韓股則上揚。商品市場方面，油價及金價今早均上揚。



【11:36】

港股轉跌，恒指最新報19717點，跌44點，國指跌6點，報6676點，科指升30點，報3841點。

醫藥股逆市上揚，藥明生物（2269）升4.4%。

【09:51】

恒指升幅收窄至40點，報19802點，國指升33點，報6716點，科指升56點，報3868點。

阿里（9988）升1.7%，中芯（0981）升1.6%，比亞迪（1211）升1.5%。

【09:28】

恒指最新報19842點，升80點，國指升46點，報6729點，科指升57點，報3868點。

滙豐（0005）昨日於倫敦及香港兩地合共回購489萬股，今早高開0.7%，報58.95元。另一英資銀行渣打（2888）高開0.4%。

港交所（0388）高開0.4%。

中資銀行股方面，中行（3988）高開0.3%，建行（0939）高開0.6%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1%。