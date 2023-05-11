久違股份突落鑊　應驗大市急速調整｜許繹彬

隨著國內五一長假正式完結，港股本周正式重返現實世界，北水重新啟動後，儘管港股曾企穏在20000點以上，但成交量依然未見有大的起色，只能徘徊在1,000多億元水平。反而美股未受到銀行倒閉問題困擾，只作一天調整，便由33100點水平迅速返回33600點以上的水平，確實令投資者感到費解。

正當投資者在大利是機，望著自己的心頭好如ATMXJ、港交所（0388）及當炒賭股或AI股在「瞌眼瞓」之際，在冷不提防下，國內A股部份的「中國特色估值體系」(「中特估」)，如中國石油、中國銀行、中信銀行居然都會漲停。對上一次國內出現這種極為罕見的現象是發生在2020年的牛市中，因而令市場認為會出現救市有力的方案。令在港上市的中字頭亦突然落鑊，過去曾是股民至愛中國銀行（3988）、交行（3328）、農行（1288）、建行（0939）及工行（1398），突然創下五年新高，連帶股民的多年蟹貨中國人壽（2628）等，突然有脫胎換骨之感，帶動港股看似在20000點樓上企穏。

筆者認為，曾被股民遺忘的股份突然發難，當然受Ａ股所帶動有關，但早在今年全國兩會時，中國特色估值體系已是其中一個議題，當時已經引發了市場各方的高度關注。以中國移動為首的三大電信運營商，在A股市場的股價也迅速有反應，連帶在港上市的中移動（0941）股價亦攀升 。今次在港及在國內的內銀內險及石油股亦是受惠於「中特估」熱潮，除石油股在過去三年股價一直優於大市外，其餘內銀內險股股價可謂已冰封多年，股價可以話是「嚴重超賣」，當突有消息配合而產生強烈反彈，亦是理所當然。

總括而言，港股在缺乏資金下，暫只能視為輪流炒作，就好像早兩日內銀內險石油股升，甚至令人失望多時的煤氣（0003）股價亦有所動作。而過去強勢股如港交所、騰訊（0700）、美團（3690）及阿里（9988）則出現回調；飲食股更普遍下挫超過5%或以上 ，明顯是資金調配所致。每當久違了的股份突然落鑊，均令人有「藍燈籠」快將懸掛之感 。當投資者在夾萬欲尋回這批「中特估」的成本價時，港股卻突然在中加外交關係緊張這一個完全不起眼的問題上，作出深度調整，令港股又再次失守19800點，在急跌中成交更突然增大，一度超過1,200億元；現階段唯有只能穏守突擊，守穏在19480點博反彈，但大市能否企穏，港交所的走勢確實有一定指標性。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。