科技股彈出京東漲7%　內銀及內險疲弱　港股半日跌25點｜持續更新

美國地方銀行危機仍未解決，PacWest Bancorp指出上周存款下跌近1成，受到有關消息拖累，道指下挫逾200點。不過納指卻高收。亞太區股市今早走勢個別，其中日本股市升逾200點，韓股則跌12點。



【12:25】

港股今早走勢反覆，半日跌25點，不過科技股成為市場人士亮點。

恒指中午收市報19718點，跌25點，國指升11點，報6706點，科指升46點，報3909點，成交額為589億元。

科技股今日表現明顯較大市理想，京東（9618）升7%，百度（9888）升4.5%，阿里（9988）升2.3%，美團（3690）升4.3%，騰訊（0700）升1.8%，小米（1810）跌1.1%。

晶片股方面，已公布季績的中芯（0981）升2.2%，報20.6元，華虹（1347）跌5.5%，復旦張江（1349）無升跌。

消費股方面，普拉達（1913）升0.4%，新秀麗（1910）跌1.1%，海底撈（6862）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%，渣打（2888）跌0.8%，友邦（1299）跌1.2%。

內銀股偏軟，工行（1398）跌2.3%，建行（0939）跌2.4%，農行（1288）跌1.6%。

內險股方面，平保（2318）跌1.9%，國壽（2628）跌1.2%。

【11:33】

港股轉跌，恒指最新報19713點，跌30點，國指跌11點，國指最新報6706點，科指升3907點，升44點。

京東（9618）升7.1%，百度（9888）升4.2%。

【10:02】

港股升幅收窄，最新報19810點，升66點，國指升44點，報6739點，科指升55點，報3918點。

京東（9618）升7.3%，百度（9888）升3.4%，中芯（0981）升3%，美團（3690）升2.8%，阿里（9988）升2.5%。

新秀麗（1910）逆市挫4.3%，普拉達（1913）升1.5%。

【09:25】

恒指高開107點，報19850點，國指高開53點，報6748點，科指高開66點，報3928點。

藥明生物（2269）高開1.1%。

滙豐（0005）低開0.8%，友邦（1299）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）高開3%，騰訊（0700）高開1.7%，京東（9618）季績優於預期，高開8.1%。

中芯（0981）高開1.2%。