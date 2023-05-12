香港首季GDP按年增2.7%　維持全年GDP預測在3.5%至5.5%

政府今日（12日）《2023年第一季經濟報告》，指出在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港經濟在今年第一季明顯改善。實質本地生產總值回復按年增長2.7%，（與預先估計相同），在上一季則收縮4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值急升5.3%。



展望未來，政府指，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善、消費券的發放及「開心香港」的一系列活動將為私人消費提供額外支持。

另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。近期歐美銀行業受壓亦為環球經濟前景增添不確定性。

基本通脹預測維持在2.5%

考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，政府稱，2023年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%。如果目前經濟復蘇的動力持續，增長率料會靠近預測區間的上限。

通脹展望方面，政府表示，雖然外圍價格壓力應會稍為緩和，但預期在一段時間內會維持顯著。本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。整體而言通脹料會2023年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。2023年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.9%，與《財政預算案》公布的預測相同。

繼高盛及渣打後，再有大行上調本港經濟增長預測，滙豐環球研究發表報告表示，因應本港經濟復甦的步伐較預期快，故將今年本港經濟增長預測由3.8%，調升至5%。