恒指倒升半百點　騰訊本周放榜升逾2%　碧桂園瀉近7%｜持續更新

港股連跌四日累失669點，「黑期」今早挫140點，可留意藍籌新貴表現，包括華潤電力（0836）、紫金礦業（2899）、京東健康（6618）及攜程集團（9961）。



【1１：３５】

港股好淡爭持，恒指現倒升，報19680點，升53點或0.27%；國指報6675點，升11點或0.17%；科指報3880點，升6點或0.16%。大市成交額441億元。

潤啤升2.68%，成表現最佳藍籌股。另外，創科﹙0669﹚、百威﹙1876﹚、騰訊﹙0700﹚及農夫山泉﹙9633﹚皆升逾2%。

另一邊廂，碧桂園﹙2007﹚仍挫逾6%，表現差絕成份股，而京東集團亦挫4%。

合景泰富瀉13.1%至0.73元，旗下約1.2億美元票據到期未付，構成違約。

【10：59】

恒指跌24點，報19603點；科指跌0.52%，報3853點。

內銀股齊跌，建行 （0939）跌近1% 、工行 （1398）跌0.69% 、農行 （1288） 跌0.65%，中行 （3988） 亦跌近1%。

內房股下跌，中海外 （0688） 跌逾3%，潤地 （1109） 跌逾2%，遭剔出國指的碧桂園 （2007） 跌近7%，雅居樂 （3383） 跌逾3%，龍湖 （0960） 跌逾1%。

【09：59】

恒指升72點，報19699點；科指升0.35%，報3887點。

騰訊 （0700） 升逾2%，美團（3690）升2%，京東 （9618） 跌近4%。

國壽 （2628） 跌0.27%，平保 （2318） 升0.27%，中國太保（2601）升逾1%。

【09：20】

恒指低開102點，開報19525點；科指跌0.7%，報3847點。

京東 （9618） 回吐逾3%，騰訊 （0700） 跌近1%，阿里巴巴 （9988） 跌0.8%，滙豐（0005） 跌2%。

藍籌新貴個別發展，華潤電力（0836）升逾1%，紫金礦業（2899）、京東健康（6618）升近2%，攜程集團（9961）暫時沒有變幅。