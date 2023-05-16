港股升幅進一步縮至不足百點 碧桂園孖寶逆市跌｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國三大指數於周一（15日）高收，其中反映科技股走勢的納指更跑贏大市。亞太區股市今早表現理想，其中日本股市升逾200點。
【11：37】
港股升幅進一步收窄至不足百點，恒指最新報20048點，升77點，國指升30點，報6810點，科指升50點，報3976點。
碧桂園孖寶逆市下跌，碧桂園服務（6098）跌3.1%，碧桂園（2007）跌2.8%。
【10：46】
港股升幅收窄，恒指最新報20088點，升117點，國指升51點，報6811點，科指升49點，報3974點。
科技股上揚，京東（9618）升3.7%，阿里（9988）升0.6%。
滙豐（0005）曾觸及60元，最新報59.7元，升0.8%。
【09：20】
恒指高開212點，報20183點，國指高開72點，報6852點，科指高開65點，報3990點。
阿里（9988）高開1.6%，將公布首季業績的百度（9888）高開3.1%，騰訊（0700）高開2.1%，美團（3690）高開1.9%，京東（9618）高開4.2%。
滙豐（0005）高開1.1%，力迫60元，最新報59.9元，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）高開1.4%。
內房股方面，碧桂園（2007）高開1.1%，龍湖（960）高開2%。